Får sextjeneste mot å ta vaksine

Rundt 64 prosent av befolkningen i Østerrike er vaksinert, og de som ikke er vaksinert er nå utestengt fra både uteliv og diverse skjønnhetssalonger og frisører, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Et bordell i hovedstaden Wien har mistet en god del kunder etter at pandemien brøt ut, og derfor valgte de å tenke utenfor boksen.

Nå tilbyr Fun Palast kundene 30 minutter med en valgfri sexarbeider, mot at de tar vaksinen som også settes bordellet.

Innfører koronapass

Økningen i vaksinasjoner i Østerrike er blant den laveste i Vest-Europa, og myndighetene har derfor måttet innføre strengere tiltak, ifølge Sky News.

For å komme seg inn på både utesteder, cafeer, restauranter, frisørsalonger og kino, må innbyggerne nå vise frem koronapasset, eller kunne bevise at de er friskmeldt fra viruset. På diverse arrangementer kan maksimum 25 personer samles.

TILBUD: Bordellet håper på at kundene returnerer dersom flere vaksineres. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

I fire uker kommer landet til å gå inn i en omstillingsfase, som innebærer at de som har tatt første dose eller viser frem negativ PCR-test også kommer inn. Etter disse fire ukene utestenges alle som ikke er vaksinert, noe regjeringen har kalt 2G-regelen.

Vaksine med «happy ending»

Landet rapporterte om 9.943 tilfeller på et døgn lørdag, og slo dermed sin tidligere smitterekord fra november 2020.

Bordellet oppfordrer både menn og kvinner til å vaksinere seg i måneden som kommer.

FORNØYD KUNDE: Gerhard er blant de som benyttet seg av bordellets tilbud. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

– Grunnet pandemien har vi opplevd en nedgang på 50 prosent. Med dette initiativet håper vi at antallet kunder vil ta seg opp igjen, har bordellet Fun Palast uttalt.

Gerhard er blant de som har kommet til Fun Palast for å vaksinere seg, med en happy ending.

– Jeg ville ha vaksinert meg uansett, men 2G-regelen har helt klart fremskyndet ting litt. Og da en bekjent av meg organiserte dette tiltaket tenkte jeg la oss gå for det, sier han.

Vaksinasjonsbordell

Til Reuters sier sjefen for Fun Palast Peter Laskaris at han selv hadde studert vaksinasjonstallene, og han sier at det ikke er så mye som gjenstår før landet oppnår immunitet:

– Og jeg la merke til at mange menn, og mange menn med migrasjonsbakgrunn nekter å vaksineres, eller vet ikke at man kan vaksineres. Og siden vi treffer denne målgruppen bestemte vi oss for å sette opp vaksinasjon her, sier Laskaris.

SYKEPLEIER: En kvinne utkledd som en sykepleier og en kunde som venter på å vaksineres. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

En av kvinnene som jobber på bordellet er også positiv til deres nye tiltak:

– Jeg tror det er en veldig god idé å tilby vaksinasjon i Fun Palast, fordi navnet åpner opp for å ha det gøy her og returnere til normalen. Jeg tror også at det er en god idé at dette også tilbys til kvinner, barn og så klart menn, sier hun.

De nylig innførte tiltakene vil ifølge myndighetene trolig stå seg til over jul.