Tenåringsgutt ranet med luftpistol

Politiet kom raskt til stedet da en gutt i slutten av tenårene ble ranet for et klesplagg på Sofiemyr.

– Han møtte på to personer som viser fram et våpen, og tatt en parajumper-vest. Gjerningspersonene ble pågrepet etterpå, og det er en av de to som er hovedmann i ranet, sier Ronny Samuelsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Han forteller videre at situasjonen ikke har fremstått som dramatisk, og våpenet skal dreie seg om en luftpistol.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 22.14 på Twitter.