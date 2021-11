Skvatt da han kom tilbake til Norge etter halvannet år: – Det var et lite sjokk

Overgangen fra Kina til Norge var stor for Ole Einar Bjørndalen.

Ole Einar Bjørndalen trener Kinas landslag i skiskyting, som fredag landet i Norge for å gjøre de siste forberedelsene til den kommende sesongen.

Det var et gledelig gjensyn med hjemlandet for den norske skilegenden, som landet fra Monaco, før resten av laget.

– Det er lenge iden jeg var i Norge sist. Det er sikkert halvannet år siden. Det var utrolig godt å lande på Gardermoen og se norsk natur igjen, sier Bjørndalen til TV 2 på Sjusjøen.

Han ble ansatt av Kina med hovedmål om å skaffe resultater til landet i vinterens OL på hjemmebane. Perioden siden han sist var i Norge har han i stor grad brukt på å forberede sitt lag til det store målet.

– De er veldig strenge på kronasituasjonen, så derfor har vi ikke reist til andre land. Det var ekstremt kaldt i Kina, og det har derfor tidvis vært krevende å trene der. Vi har likevel fått forberedt oss godt til OL, sier han.

Det stadig strenge smitteregimet i Kina, førte til at gjensynet med det norske dagliglivet var en stor overgang for Bjørndalen.

– Jeg skvatt da jeg kom til Gardermoen! Det var et lite sjokk å se mennesker servere mat uten munnbind. Vi skal ikke spise på noen steder hvor folk lager mat uten å ha på seg munnbind. Det er helt uaktuelt for det kinesiske laget, sier Bjørndalen, som sier det er deilig å se at det norske folket er avslappet og stoler på vaksiner og systemet i Norge.

– Hva synes du om at vi i Norge er tilnærmet tilbake til normalen?

– Det er deilig for folket, men det er ikke noe kult at det er mer enn 2000 som er smittet. Hadde det skjedd i Kina, er det ikke sikkert det hadde blitt OL, sier Bjørndalen.

Hverdagen han er blitt vant til, er nemlig en ganske annen.

– Det er veldig strengt. Hvis det kommer et lite tilfelle av smitte, blir det så og si fullstendig lockdown. Vi har vært i en boble i to år, med ukentlige tester av alle utøverne. Selv om vi ikke har kontakt med andre utøvere, er det meget strengt.

– Vi bruker munnbind stort sett hele tiden. Dersom det er folk i nærheten, er ikke det noe tema. Den meteren som gjelder i Norge, eksisterer ikke i Kina, sier Bjørndalen om verden mest folkerike land.

Trekker frem mulig kinesisk fordel

De olympiske lekene kommer etter alle solemerker til å bli arrangert om noen få måneder. At det kinesiske laget har måttet forberede seg til lekene i landet hvor de skal foregå, tror Bjørndalen kan gi en liten fordel.

– Vi har trent mye i OL-anlegget. Vi har vært på to ulike steder. Ett i lavlandet og ett i høyden. Vi har fått trent veldig bra og det kan være en fordel å ha vært mye i OL-anlegget, sier Bjørndalen, og legger til:

– Slik jeg kjenner mange europeiske lag, er læringskapasiteten meget rask. Får de noen dager der før konkurransen, lærer de seg det som er verdt å vite om arenaen veldig fort.

Han peker også på at det har vært krevende for hans løpere å ikke få konkurrert internasjonalt på lang tid.

Det kinesiske landslaget kom fredag til Norge, hvor de etter en innreisekarantene skal gjøre de siste forberedelsene til den kommende sesongen. Også det skjer med kraftige restriksjoner.

– Vi får lov å trene, men skal kjøre det samme, strenge regimet vi har blitt vant med, sier han.