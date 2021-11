Vipps har løst problemene med betalingstjenesten

Torsdag kveld opplyste Vipps på Facebook at de hadde problemer med betalingstjenesten. Nå opplyser de at alt skal fungere som normalt.

– Det er dessverre noen problemer som gjør at de vennebetaling feiler for de fleste brukerne våre. Dersom du bytter til kort som betalingskilde fungerer det som normalt, men husk at det da tar tre dager før mottageren har penger på konto, skriver Vipps på Facebook.

Videre beklager selskapet for problemene, og at de håper å få løst problemet så fort som mulig.