Flertall mener politiet bør kunne bære våpen

Et flertall av de spurte i TV 2s gallup svarer at de har endret sitt syn på bevæpning etter Kongsberg-angrepet og skytingen på Bislett i Oslo.

Onsdag fortalte TV 2 om sjefen til den første politipatruljen som ankom Bislett tirsdag morgen. Johan Fredriksen er leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, og vil nå ha en ny debatt om alminnelig bevæpning av norsk politi.

– Jeg er veldig redd for hvilken pris vi må betale i fortsettelsen hvis vi ikke gjør en ny vurdering nå, sier Fredriksen.

I en gallup Kantar TNS har gjennomført for TV 2, svarer 57 prosent av de spurte at politiet bør kunne bære våpen på seg.

41 prosent svarer at de mener våpen bør være tilgjengelig i bil, som det er i dag. 1 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet.

56 prosent svarer at knivdramaet på Bislett og angrepet i Kongsberg tidligere i høst har gjort at de har endret syn på bevæpning av politiet, og at de mener det bør bli enklere tilgjengelig enn i dag.

– Handler om sekunder

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen.

Politiets Fellesforbunds leder, Sigve Bolstad, har i flere år ivret for å innføre permanent bevæpnet politi til enhver tid.

– Det finnes noen tilfeller der responstiden er ekstremt viktig, der det ikke handler minutt, men om sekunder - da må man ha muligheten der og da til å beskytte befolkninga, sier Bolstad til TV 2.

Vurdering i 2017

I 2017 ble det satt ned et utvalg som skulle se på praksisen. Da konkluderte de med at de ikke anbefalte alminnelig bevæpning.

Arne Jørgen Olafsen var med i utvalget den gang, og har ikke endret mening siden.

NEGATIV: Arne Jørgen Olafsen mener politiet ikke bør bære våpen til en hver tid. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har en tradisjon i Norge for at vi skal bruke så lite makt som mulig, samhandle med publikum basert på tillitt og et slagssamtykke, sier han.

– Med den bakgrunnen er det min oppfatning at norsk politi står seg best med å ha våpen andre steder enn på hoften, sier Olafsen.

– Komplisert beslutning å ta

Sjefen for det øverste ledelsesnivået i politiet, politidirektør Benedicte Bjørnland, er avventende i spørsmålet og mener man må ha mer informasjon.

– Hva er erfaringen med midlertidig bevæpning?

– Erfaringen er vel at politiet har evnet å håndtere alminnelig bevæpning i disse periodene på en god måte. Samtidig er det en ikke ukomplisert beslutning å ta når det gjelder permanent bevæpning, sier hun.

VURDERT: I 2017 ble det vurdert generell bevæpning av politiet, gjennom et ekspertutvalg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– En av styrkene til norsk politi er at vi er alminnelig og ubevæpnet, og at det skaper tillit til befolkningen, fortsetter Bjørnland.

– Tiden er overmoden

På Stortinget er Frp det eneste partiet som går inn for generell bevæpning av politiet.

– Tiden er overmoden for å bevæpne politiet i Norge, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp).

ØNSKER BEVÆPNING: Per Willy Amundsen i Frp ønsker generell bevæpning av politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Nå er det på tide at Det norske Storting tar ansvar og utstyrer vårt politi med det som alle andre land i verden nesten, med unntak av Island, har valgt å gjøre. For å skape sikkerhet for borgerne og for at politiet kan ivareta sin egen sikkerhet på en god måte, sier han.

Neste uke vil Frp foreslå for Stortinget å innføre generell bevæpning. Stortinget har stemt nei til lignende forslag flere ganger tidligere.

Vurderer områdebevæpning

Det var knyttet stor spenning til om Høyre ville stemme for generell bevæpning på sitt landsmøte i vår. Det lå an til å bli svært jevnt - men avstemningen endte med 198 stemmer mot, og 134 stemmer for.

Nå vurderer partiet andre alternativer.

– Vi vil se på løsninger som områdebevæpning. At vi ikke har bevæpning i hele landet, men i deler av landet der en har større utfordringer, sier 2. nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland (H) til TV 2.

Sosialistisk Venstreparti sier nei til bevæpning i sitt partiprogram, det samme gjør Rødt.

– Det er en god norsk verdi at man som hovedregel ikke er bevæpnet. Jeg tror det fører til et nærmere forhold til både betjenter der ute på gata, og mindre vold enn det man hadde sett hvis det var en generell bevæpning. Det gjør det lettere å komme i skarpe situasjoner, sier stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Drevland Lund.

Det har ikke lyktes TV 2 å få et intervju med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) torsdag.