Svensk fiasko skaper VM-trøbbel - tapte for lilleputt

Georgia - Sverige 2-0

Sverige har hatt en meget sterk åpning på VM-kvaliken, og ledet gruppe B foran Spania før torsdagens møte med Georgia.

I den kampen gikk Sverige - med Zlatan Ibrahimovic fra start for første gang siden mars, på en pinlig smell, da de tapte for Georgia.

– Jeg er skuffet, veldig skuffet. Vi skal vinne denne kampen, vi er mye bedre enn dem, oppsummerer Zlatan.

Hans landslagssjef, Janne Andersson, kjente på den samme følelsen etter nederlaget.

– Det er et utrolig tungt tap. Vi scorer ikke på sjansene våre i førsteomgang, så slumper de til og scorer på sin første sjanse. Det gjør at det er et veldig, veldig sturt tap, sier den svenske landslagssjefen.

Den lille nasjonen ligger på 93.-plass på FIFA-rankingen, 76 plaser bak de blågule.

– Det er et lag med individuelle ferdigheter. De lager mål på de sjansene de skaper, så vi får bare gratulere dem. Vi gjør ikke mål på sjansene våre, og da taper vi denne kampen, sier Andersson.

Han kaptein, Victor Lindelöf var svært skuffet etter tapet.

– Det kjennes dårlig. Det er en kamp vi ikke skal tape, og hvor vi har mange målsjanser, sier Manchester United-spilleren.

Han tabbet seg ut i forkant av den siste målet.

– Jeg forsøkte å chippe ballen til en medspiller. Jeg burde bare dundret ballen vekk. Jeg fucket det opp, sier Lindeløf.



Sjansesløseri

Til tross for at svenskene hadde det spillemessige overtaket, og rekke store målsjanser gjennom store deler av kampen, var det hjemmelaget som scoret det første målet etter en times spill.

Se høydepunktene i videovinduet øverst!

Et kvarter senere doblet Kvaratskhelia for Georgia med sitt andre mål for kvelden.

Dermed var det overraskende Sverige-tapet et faktum. Det gjør at Sveriges VM-deltakelse plutselig er langt mer usikker.

Senere torsdag kveld møter nemlig Spania Hellas i gruppe B. Dersom Spania vinner den kampen, skyves Sverige ned til andreplass i gruppen.

– Det har alltid vært vanskelig. Vi får bare forsøke å omstille og gi alt i kampen mot Spania, sier Lindelöf.

Den intense kampen om førsteplassen i gruppen spilles mot Spania på søndag.

– Jeg tror det blir en helt annen kamp. Det blir nok neppe like mange målsjanser som i dag. Vi må score på sjansene våre hvis vi skal dit vi ønsker, følger Zlatan opp før han avslutter:

– Det er én kamp igjen. Vi skal gjøre alt for at vi når det målet vi vil. Vi tar alle ansvar

