Sandviken blir en del av Brann

IL Sandviken stemte torsdag for at idrettslagets fotballag i Toppserien kan fristilles og bli en del av Branns kvinnesatsing.

Dermed ligger alt til rette for at nybakt seriemester Sandviken blir hetende Brann neste sesong. Fra før har årsmøtene i Brann og Sandviken Toppfotball stemt for en fusjon.

– Jeg tror det blir veldig bra, men det handler selvfølgelig om vilkårene damelaget får, at det legges til rette for best mulig utvikling og at de skal få de samme vilkårene som herrespillerne har. Jeg tror ikke de takker ja bare på grunn av navnet. Det er mer som skal til, som ligger bak det. Men hvis de får til det, så tror jeg det kan bli utrolig bra, sier den bergenske Norge- og Manchester United-spilleren Vilde Bøe Risa til TV2.

– Hva tenker du om ideen av å flytte de over til større merkevare i form av herreklubber?

– Den ideen er helt riktig, spør du meg. Det er det som må til nå for å løfte kvinnefotballen enda høyere, og man må ha mer markedsføring blant de større klubbene som allerede har mye fans. Det er et steg i riktig retning, men det må legges til rette for at det skal bli veldig bra. Du skal ikke bare spille med Brann-drakten, jentene satser utrolig hardt nå og da må de få de beste vilkårene for å utføre jobben sin på best mulig måte, sier Risa.

– For din del da, kunne dra hjem og spille for Brann en gang i fremtiden. Er det noe som dirrer litt ekstra?

– Ja, det hadde vært ganske kult. Jeg snakker faktisk med kjæresten min, Andreas Vindheim, som spiller i Sparta Praha at vi skal spille sammen i Brann når vi kommer hjem en gang. Så det hadde vært litt kult da.

Den norske landslagssjefen sier han synes det er bra at Sandviken nå blir til Brann.

– Det er et steg i utviklingen som jeg tror norsk klubbfotball kommer veldig bra ut av. Vi har sett effekten av det i Vålerenga, som har gjort en god jobb i sin kvinnesatsing og har de siste årene tatt denne fremover. Resultatet som Rosenborg har fått gjennom sin satsing så man jo med en gang så fort de ble Rosenborg, fra å være Trondheims-Ørn. Sandviken er på et litt annet nivå, som nå leder serien, mens de to andre lagene ikke var to topplag da herresiden kom inn, sier Sjögren og fortsetter:

– Nå blir det en litt annen type situasjon, men jeg tror Sandviken kommer til å komme veldig godt ut av å bli en del av Brann og få masse synergieffekter sammen med herrevirksomheten. Jeg tror at om man gjør litt analyser og ser litt hvordan det ser ut i Europa, så må det til for at man skal ha mulighet til å henge med,

En historisk dag!



Et enstemming årsmøte i IL Sandviken stemte for at Sandvikens kvinnelag blir en del av SK Brann fra 2022.



Vi er utrolig stolte og ydmyke, og gleder oss veldig.

Hjertelig velkommen til SK Brann! ❤️ pic.twitter.com/5AAMgVk8Yv — Sportsklubben Brann (@skbrann) November 11, 2021

Styret i IL Sandviken stilte seg samlet bak å gi slipp på kvinnenes fotballag. På torsdagens årsmøte ble det påpekt at «tiden er inne» for et slikt grep. Idrettslaget satser på å etablere et nytt Sandviken-lag på et lavere nivå.

Forslaget ble vedtatt enstemmig av Sandvikens medlemmer.

Brann blir dermed den foreløpig siste i en rekke av norske fotballklubber på herresiden som innlemmer et kvinnelag i sin satsing.

Det gjorde for eksempel Rosenborg da klubben overtok Trondheims-Ørns plass i Toppserien i 2020. LSK Kvinner gjorde det samme i 2010, da de tok over for Team Strømmen.

