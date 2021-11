Bistandsadvokat om Bislett-saken: – For tidlig å uttale seg om politiets arbeid

Andrea Wisløff er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til 33-åringen som ble skutt av politiet på Bislett i Oslo tirsdag.

– Sånn jeg har forstått det, er det et ønske fra de etterlatte at jeg ble oppnevnt som bistandsadvokat. Det henger sammen med at jeg var hans forsvarer tidligere, sier Wisløff til Drammens Tidende.

Hun forsvarte 33-åringen da han i desember i fjor ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han i psykotisk tilstand knivstakk en mann på Grünerløkka i Oslo i 2019.

Wisløff har vært i kontakt med noen av de pårørende, men ønsker ikke å si noe mer om hvem av de pårørende hun har vært i kontakt med.

– De synes selvfølgelig at dette er en tragisk hendelse og er veldig lei seg, sier hun.

Advokaten mener det er for tidlig å uttale seg om politiets arbeid tirsdag.

Den 33 år gamle mannen ble skutt og drept av politiet tirsdag formiddag etter at han hadde truet flere personer og gått til angrep på en politibetjent.

(©NTB)