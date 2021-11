Kia har hatt stor sukess med elbiler i Norge. Det startet med den elektriske småbilen Soul og fortsatte med crossoveren Niro.

I perioder har etterspørselen vært langt høyere enn det importøren har klart å få inn av biler. Det har gitt ventelister og også en betydelig bruktimport av biler.

I år lanserte Kia så elbil nummer tre: EV6 heter den og er en bil som virkelig må kunne sies å være som skreddersydd for Norge: SUV med mulighet for 4x4, rekkevidde på inntil 528 kilometer og konkurransedyktig pris.

EV6 starter på 469.900 kroner, for utgaven som heter GT Exclusive

Ny og større SUV

Dette har da også mange kunder fått med seg. Det er travle tider rundt om hos landets Kia-forhandlere.

Nå viser koreanerne en ny konseptbil som også kan bli svært spennende. EV9 er navnet, og du tar ikke veldig feil hvis du tipper at det betyr en ny SUV, hakket over EV6.

De første offisielle konsept-bildene ble i dag vist under et arrangement i Seoul i Sør-Korea. Bilen omtales som et konsept med et modig ytre design.

Ikke overraskende høy skjermfaktor over dashbordet. Rattet er vi litt i tvil om blir med over til produksjonsklar bil...

Syvseter og større batteripakke?

I interiøret er det i tillegg lagt stort fokus på at dette skal være fleksibelt og adaptivt. Kia utfordrer også det tradisjonelle rattet vi er vant til å se i dagens biler. Et bredt og interaktivt display preger dashbordet.

Kia opplyser at bilen skal bygges på E-GMP plattformen som de deler med Hyundai. EV6 og Hyundai Ioniq 5 er begge basert på denne. Det skal også komme en rekke andre modeller fra de to søstermerkene på denne plattformen i årene fremover.

Ut over dette er Kia særdeles sparsomme med opplysninger. Vi får ikke vite noe om dimensjoner eller batteripakker/rekkevidde. Men det er nærliggende å tenke at dette vil bli en syvseter. Også at Kia sannsynligvis vil dytte inn mer batterier enn det vi i dag finner i EV6, på grunn av høyere forbruk i EV9.

EV9 gir oss en forsmak på hva Kia tenker når de skal lage stor, elektrisk SUV.

Debuterer i Los Angeles

– Dette er et veldig spennende konsept som vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med. Det viser veldig tydelig at Kia våger å satse og virkelig står bak sitt nye slagord – Movement that inspires, sier kommunikasjonssjef for Kia i Norge, Christian Lagaard, i en pressemelding.

Konseptbilen skal ha premiere på utstillingen AutoMobility LA som åpner dørene i neste uke. Vi i Broom er til stede i Los Angeles og dette er naturligvis en av bilene vi skal rapportere hjem om:

– Det er flere spennende nyheter i Los Angeles. Mye handler om elbiler, som Kia EV9. Men det ligger også an til spennende biler som ikke er elektriske. Det er bare å følge med her på Broom i neste uke, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som snart setter seg på flyet og drar til California.

