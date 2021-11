Pedersen tar oppgjør med juniortrener: – Han har ikke gitt noe lyd fra seg. Jeg tenker det er veldig rart

Se Nederland-Norge på TV 2 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.30.



Høyrebacken fra Hammerfest nyter glade dager: Seks strake kamper fra start for det norske landslaget og en kanonstart for Feyenoord er status før Norge skal forsøke å sjokkere Nederland i hans egen hjemby Rotterdam.

Pedersens reise fra Hammerfest til internasjonal toppfotball startet da han flyttet til Tromsø som 16-åring.

Den første tiden i TIL var det ikke nødvendigvis en selvfølge at den fotrappe unggutten skulle nå så langt. På et tidspunkt reiste laget på tur til Danmark med en tropp på 22 spillere. Kun to fikk ikke være med, og Pedersen var én av dem.

En av hans første trenere var dansken Kim Leth Andersen.

– Han har ikke skrevet en eneste melding til meg etter at jeg har fått den suksessen jeg har fått nå. Han har ikke tenkt noe på at dette er stort, sier Pedersen til TV 2.

– Hva synes du om det?

– Jeg tenker det er veldig rart. Han var treneren min i to år der og var med meg helt siden G16. Han har vært med på å utvikle meg. Så det er litt rart å tenke at han ikke har gitt noe lyd fra seg, for det har alle andre gjort.

– For dårlig fra min side

Kim Leth Andersen jobber nå som trener i akademiet til Aalborg BK. Han innrømmer at han ikke har tatt kontakt med Pedersen på flere år.

– Det er for dårlig fra min side. Jeg har ikke skrevet til ham eller gratulert ham siden han fikk sin proffkontrakt med Tromsø, og det er et par år siden, skriver Andersen til TV 2.

Han påpeker samtidig at han har fulgt med på ham fra Danmark, og at han har sett «alle landskampene hans».

– Han har hatt en fantastisk utvikling der han virkelig har tilført spillet sitt mye, sier Andersen og husker tilbake til Pedersens spede begynnelse i TIL:

– Han var tydelig en offensiv spiller og hadde en fantastisk hurtighet, men han hadde problemer med å sette det i spill som angriper eller kantspiller. Jeg kan godt huske at vi på et tidspunkt byttet formasjon til 3-5-2, der vi virkelig fant Marcus' plass som høyre vingback, der hans spisskompetanse kom frem i kampene.

Andersen synes Pedersen har blitt mye bedre både defensivt og i spillet med ballen.

– Han måtte venne seg til å bo alene i Tromsø, men det er fantastisk å se at hvis man følger sin utviklingsplan og jobber hardt, så kan man lykkes, fullfører den tidligere TIL-treneren.

Han er ikke den eneste i Tromsø som får høre det når Marcus Holmgren Pedersen gjennomgår tiden sin i Nord-Norge.

– Han ville kanskje bare redde seg selv

Det samme gjør tidligere hovedtrener Simo Valakari, som riktignok har sendt Pedersen gratulasjoner etter høstens eksplosive suksess.

SUKSESS: Marcus Holmgren Pedersen har herjet for Feyenoord og det norske landslaget. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Valakari var treneren som ga Pedersen sjansen på førstelaget, men etter hvert måtte unggutten innfinne seg i å sitte på benken over lengre perioder.

– Jeg var yngre da. Jeg hadde akkurat kommet ut av juniorstallen. Han så alltid potensialet mitt, det var derfor han ga meg kontrakt og tillit av og til, men jeg følte jeg hadde mer inne som jeg hadde lyst til å få ut. Det følte ikke han på et tidspunkt.

Da TIL kjempet for å holde seg unna nedrykksstreken, var Pedersen en av de som ble ofret.

– Han begynte å bruke mange av de eldre og rutinerte, finske spillere, og jeg følte at han glemte noe av det unge. Han ville kanskje bare redde seg selv, rett og slett, og tenkte ikke så mye på utvikling, sier Pedersen.

Valakari har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Selv om han ikke bare har opplevd trenere som har gitt ham full tillit, mener Pedersen at han tidlig lærte noe veldig verdifullt:

– Det er en felle mange går i: Hvis du blir sur for ikke å få spille en kamp, du kommer ikke inn og føler at du fortjener det, så tenker du inni deg at «jeg fortjener det, så hvorfor skjer det ikke?» Da begynner du automatisk å tenke at det ikke er din feil at du ikke spiller, men at det er treneren som ikke liker deg. Og jeg hadde en trener som ikke likte meg.

– Men jeg kunne ikke på den tiden gå og skylde på ham og at han ikke brukte meg og så potensialet mitt, at han ikke så at jeg trente hardere enn alle andre. Hvis jeg hadde gått og tenkt på det hele tiden, hadde jeg ikke sittet her i dag, sier Pedersen.

Han husker spesielt et møte der han stilte med foreldrene sine for å snakke med Sigurd Rushfeldt og ungdomstrener Ola Rismo om en frustrerende situasjon i forbindelse med trener Kim Leth Andersen.

– De sa rett ut at jeg ikke kunne skylde på at treneren gjorde feil. Siden har jeg bare snudd på det og tenkt at det ikke er ham. Fotballverdenen er stor der ute, det er ikke han som betyr alt. Jeg omstilte meg selv og gikk min egen vei. Jeg er veldig glad for at jeg gikk min egen vei, sier Pedersen.