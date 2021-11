EUs legemiddelbyrå anbefaler godkjenning av to antistoffbehandlinger mot korona

EMA-komiteen anbefaler godkjenning av Ronapreve for behandling av covid-19 hos voksne og ungdommer som er over 12 år og veier minst 40 kilo. Forutsetningen er at pasienten ikke trenger ekstra oksygentilførsel og har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det samme gjelder for Regkirona, bortsett fra at denne medisinen bare anbefales godkjent for voksne.

Det er det sveitsiske legemiddelselskapet Roche som har søkt EMA om godkjenning av Ronapreve, som selskapet har utviklet sammen med det amerikanske selskapet Regeneron.

Det sørkoreanske legemiddelselskapet Celltrion står bak Regkirona.

CHMP skal nå sende sine anbefalinger om å godkjenne begge medisinene til EU-kommisjonen, som vil ta den juridisk bindende beslutningen.