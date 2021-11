Derfor mistet Ødegaard plassen på Arsenal: – Den var ganske seig

Etter å ha startet seks strake seriekamper etter overgangen fra Real Madrid i sommer, ble Ødegaard satt på benken i hjemmekampen mot Aston Villa for snart tre uker siden.

I de to neste Premier League-kampene har han også blitt plassert på benken. I ligacupkampen mot Leeds var han ikke i troppen.

Nå forklarer Ødegaard mer om skaden som TV 2 kunne avsløre før kampen mot Aston Villa:

– Jeg fikk en kakk i leggen i den første kampen etter landslagssamlingen sist. Jeg fikk en helt i starten av kampen, den var ganske seig. Jeg kom gjennom kampen, men kjente det mer dagen etter, så da måtte jeg stå over en kamp, sier Ødegaard til TV 2.

Samtidig fikk Arsenal virkelig fart på sakene: Med Ødegaard ute av laget har de vunnet fire av fire kamper. Nå ligger laget bare to poeng bak Liverpool på Premier League-tabellen.

– Jeg kom ut av laget, og de som kom inn, gjorde det bra. Jeg har ikke spilt så mye som jeg ønsker å gjøre, men sånn er fotballen. De som har spilt, har gjort det bra. Vi har gjort det veldig bra som lag. Vi er i flyten. Det er positivt, sier Ødegaard og gjentar:

– Sånn er fotballen, noen ganger går man litt ut av laget, andre ganger kommer man inn og ting flyter. Det er bare å jobbe hardt, så kommer man forhåpentligvis kjapt inn igjen.

– Er det litt irriterende at laget spiller så bra når du er ute av laget?

– Det synes jeg ikke. Jeg vil at vi skal gjøre det bra, jeg vil at vi skal kjempe i toppen for å spille i Europa neste år, spille viktige kamper. Jeg håper selvfølgelig alltid at vi vinner og gjør det bra uansett om jeg spiller eller ei, sier Ødegaard.

– Men det er klart, man vil alltid spille og bidra selv, legger han til.

I siste kamp mot Watford fikk han en gyllen mulighet til å vise seg frem med en scoring etter å ha blitt byttet inn:

Avslutningen hans med høyrefoten hadde retning mot mål, men Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang kastet seg frem og fikk en fot på ballen før den gikk inn.

Han ble avvinket for offside.

– Det var litt surt, for jeg så den så fint fra siden, at den var på vei inn der. Jeg visste idet han rørte den at han var i offside. Det var frustrerende, men vi vant kampen. Det var det viktigste. Da går det greit. Hadde de scoret på slutten, hadde det nok vært litt tyngre, smiler Ødegaard.