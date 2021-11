Oslo-politiet ikke inhabile i Bislett-etterforskning

Oslo statsadvokatembete har besluttet at Oslo politidistrikt fortsatt skal ha ansvar for etterforskningen av drapsforsøk ved Bislett.

En 33 år gammel mann ble tirsdag skutt og drept av politiet etter å ha forsøkt å angripe folk i Thereses gate på Bislett med kniv.

Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets håndtering av hendelsen, men det pågår også etterforskning av 33-åringens handlinger.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sa tirsdag at det også skulle gjøres vurderinger av om det var Oslo politidistrikt som skulle etterforske saken, fordi en av deres polititjenestepersoner er fornærmet i saken,

Nå er det altså klart at statsadvokaten ikke vurderer dem som inhabile.

– Godt trent

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Kari Kirkhorn, sier politiet er godt trent i å sikre uavhengig etterforskning av saker der politifolk er utsatt for straffbare handlinger.

– Vi er godt trent i å være objektive i etterforskningen, så vi jobber på vanlig måte. Det er heller ikke spesielt uvanlig. Politikolleger er ofte fornærmet i saker om vold og trusler mot offentlig tjenestemann og så videre, sier Kirkhorn til NTB.

Det er så langt fire personer som er registrert som fornærmet i saken, som etterforskes som drapsforsøk. Det dreier seg om to politifolk og to andre personer.

– Så er det ennå ikke klart om det ender opp med at vi anser dette som fire drapsforsøk, eller noe drapsforsøk og noe trusler. Det må vi jobbe litt videre med, sier Kirkhorn.

Vil bli henlagt

Saken vil aldri komme for retten, ettersom gjerningspersonen er død. Isteden vil den bli henlagt.

Målet med å etterforske saken likevel, er å avdekke hva som kan være motiver og hvorvidt flere kan ha vært involvert i det som skjedde.

– Vi har allerede sagt at sykdom sannsynligvis er årsaken til at dette skjedde, men så er det også en del omstendigheter rundt det. Så vi jobber med å sjekke ut en del spor og ettergå informasjonen vi har, slik at vi er sikre på at vi lander på rett konklusjon, og at det ikke er flere gjerningspersoner, eller at dette var en del av noe større, sier Kirkhorn.

Avhører vitner

Politiet fortsetter dermed etterforskningen av saken gjennom å avhøre og snakke med vitner som var til stede på Bislett, samt med folk som har kjent 33-åringen og hatt kontakt med ham i det siste.

Kirkhorn sier etterforskningen vil bli mer begrenset ettersom saken blir henlagt.

– Skulle vi jobbet mot en sak som skulle føres for retten, ville etterforskningen vært mye mer omfattende, sier hun.

Det er per nå ikke oppnevnt bistandsadvokater eller forsvarer i saken, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.