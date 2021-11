– Jeg har hatt to depresjoner. Den første fikk jeg da jeg skjønte at Mats var bedre enn meg i fotball

Se Norge-Latvia på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 17.00.

Morten Thorsby (25) har blitt en nøkkelspiller for både Sampdoria og det norske landslaget i fotball.

At han har blitt det, handler trolig mye om at han er en vinnerskalle av den helt sjeldne sort. Thorsby er en mann som hater å tape.

Det fikk lagkamerat på landslaget, Mats Møller Dæhli (26), merke for 12-13 år siden.

– Jeg spilte på Heming og han spilte for Lyn. Jeg tror vi tapte 1-7, og Mats var helt fantastisk. Jeg hadde aldri sett en så god spiller som Mats, forteller Morten Thorsby.

Følelsen av å ikke strekke til satte Thorsby fullstendig ut.

– Jeg spiste ikke på en uke. Jeg gikk bare rundt der og tenkte "faen", dette må jeg gjøre noe med, minnes Thorsby.

– Folk nær deg har sagt at du nærmest gikk inn i en depresjon etter det der?

– Haha, ja. Det var en hard depresjon. Jeg har hatt to depresjoner: Den første var da jeg skjønte at Mats var bedre i fotball enn meg. Og så har jeg hatt en klima- og miljødepresjon senere i livet. Men min første og viktigste sportslige depresjon var da jeg skjønte at Mats var så mye bedre enn meg. Jeg tror det har formet meg litt som person, sier Morten Thorsby.

– Har aldri vært så tent før en fotballkamp før

For Thorsby var ikke mannen som ville gi opp.

Han visste at et returoppgjør mot Lyn ventet noen måneder senere. Ifølge Thorsby ble anledningen til slutt perfekt for en revansje. Ved seier ville nemlig underdogen Heming klatre forbi favoritten Lyn på tabellen.

– Jeg har aldri vært så tent før enn fotballkamp noen gang, sier Morten Thorsby, en mann med 67 Serie A-kamper og 10 A-landskamper på samvittigheten.

Mens oppgjøret betydde alt for Morten Thorsby, var Mats Møller Dæhli langt mer avslappet.

– Jeg husker at jeg scoret tre eller fire mål i den første kampen mot Heming, men så tenkte jeg ikke så mye mer over det. I ettertid har jeg blitt fortalt at Morten i tiden etterpå kun tenkte på hvordan han skulle ta meg ut i den seriefinalen, sier Møller Dæhli.

I returoppgjøret fikk stjerneskuddet Møller Dæhli til lite. Til slutt fikk Morten Thorsby sin revansje. Heming vant oppgjøret 2-1.

– Morten var frimerke på meg hele tiden. Jeg husker opplevelsen av å ikke få til noe som helst... Jeg skjønte det ikke da, men i ettertid har jeg skjønt det var fordi Morten var frimerke på meg og var helt gal, sier Møller Dæhli.

Først et par år senere begynte duoen på NTG sammen. Etter hvert ble rivaleriet til et vennskap som varer fortsatt.

– Vi har hele tiden konkurrert, senest rett før dette intervjuet spilte vi bordtennis mot hverandre. Vi har blitt veldig gode venner etter hvert, og det er fantastisk morsomt at vi nå er på landslaget sammen, sier Morten Thorsby.

BLE VENNER: Mats Møller Dæhli (nummer to) og Morten Thorsby store rivaler i barndommen. På NTG utviklet det seg imidlertid et tett bånd mellom duoen. Foto: NTG

– Det er hodet som har tatt han hit

Møller Dæhli mener episoden fra barndommen beskriver godt hvorfor Morten Thorsby nå har blitt en nøkkelbrikke både i italienske Sampdoria og på det norske landslaget.

– Det sier litt om mentaliteten han hadde da, og som han egentlig har bygget hele karrieren sin på. Det å være litt underdog og så klare å komme seg helt til serie A. Det viser at han har både mentalitet og ferdigheter. Men mest av alt tror jeg det er hodet hans som har tatt han dit, sier Møller Dæhli.

Han forteller at han ofte pleier å prate med kompisen på FaceTime etter at de har spilt kamper. Men det er ikke alltid like enkelt å få Thorsbys fulle fokus.

– Han har en sånn indre fighter i seg som er ganske ekstrem. Hvis han har tapt en kamp og du skal prate med han på FaceTime, så er jo han der, men han er på en måte ikke til stede likevel. Han tenker så intenst på hva som har vært bra eller dårlig, sier Møller Dæhli.

NØKKELSPILLER: Morten Thorsby har 67 Serie A-kamper på samvittigheten. Hittil har det blitt seks scoringer på nordmannen. Foto: Massimo Pinca

Selv er ikke Thorsby i tvil om at det er mentaliteten som kanskje har vært hans største styrke.

– Jeg har aldri vært det største talentet, det har nesten alltid vært spillere som har vært bedre enn meg. Men det har gjort at jeg har kunne jobbet bakfra – jeg har aldri hatt noe press om å være best. Jeg har måttet kjempe fra en underdog-posisjon og det tror jeg har formet meg som spiller, sier Thorsby.

Liker seg som underdog

Absolutt alt tyder på at 25-åringen får en nøkkelrolle når VM-skjebnen skal avgjøres i løpet av de kommende dagene.

Ved seier mot Latvia på Ullevaal lørdag og borte mot Nederland tirsdag er Norge klar for sitt første mesterskap på over 20 år.



Thorsby bemerker at utgangspunktet kunne vært enklere. Men han trives som sagt som underdog.

– Vi vet at det blir vanskelig og at vi kunne hatt et bedre utgangspunkt. Men vi er en utrolig motivert gjeng og vi har selvtillit, påpeker han.

I det hele tatt er hans innstilling at Norge står overfor to kamper man bare må glede seg til – der en VM-billett er i potten.

– Det er dette du har lyst til å være med på som fotballspiller. Dette har jo på en måte bygget seg opp gjennom hele året, og nå får vi den gulroten vi fortjener utifra prestasjonene vi har levert. Det å få være med når det virkelig gjelder er utrolig morsomt, sier Morten Thorsby.