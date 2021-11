Lukasjenko bruker migrantkrisen til å true med russiske bombefly

SOKOLKA/OSLO (TV 2): Aleksandr Lukasjenko mener at russiske bombefly som kan bære atomvåpen er nødvendig for å håndtere migrantkrisen.

Russland har igjen sendt bombefly på vingene over Hviterussland, melder Reuters.

Flyene var av typen Tu-160, som er langtrekkende bombefly som kan bære kjernefysiske våpen. De patruljerte luftrommet sammen med hviterussiske Su-30 kampfly.

– Folk er redde

Med de russiske bombeflyene langs grensen som bakteppe, ble det en spesiell feiring av nasjonaldagen i byene helt øst i Polen.

– Folk er redde for at Hviterussland kanskje vil utnytte at det er nasjonaldag i dag. Kanskje forbereder de noe stort, sier Johanna som TV 2 møter i Sokolka.

Johanna bor i byen Sokolka, som ligger nordøst i Polen. Foto: Aage Aune/TV 2

– Tror du det kan det bli verre, kan det bli krig?

– Ja, det tror jeg det kan bli. Vi vet ikke hva vi har i vente, sier hun.

Kultursjef Zbignew Debko frykter at Polen nå kan stå foran en militær invasjon fra øst.

– Georgia ble okkupert. Ukraina ble okkupert av Kreml. Nå står kanskje Polen for tur, sier Debko.

– Må se hva de gjør

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier at de russiske bombeflyene er nødvendige for å håndtere migrantkrisen på grensen til Polen.

Han sier at han har bedt Russland om å stille strategiske bombefly til disposisjon, for regelmessig patruljering i luftrommet.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko vil svare på nye EU-sanksjoner. Foto: Nikolai Petrov/BelTA/AP/NTB

– Vi må overvåke situasjonen ved grensen hele tiden. Ja, dette er bombefly som er i stand til å bære atomvåpen. Men vi har ikke noen annen mulighet. Vi må se hva de gjør på den andre siden av grensen, sa Lukasjenko ifølge Reuters og det statlige nyhetsbyrået Belta.

15.000 polske soldater og politistyrker er utstasjonert på grensen. Hviterussland er en nær alliert av Russland, mens Polen er EU- og NATO-medlem.

Polens statsminister anklager nabolandet Hviterussland for statlig terrorisme.

EU og NATO anklager Lukasjenko for å oppmuntre migranter fra Midtøsten, Afghanistan og Afrika til å ulovlig krysse grensen til Polen.

Hviterussland mener at Vesten provoserer frem flyktningkrisen for å innføre sanksjoner.

– Hvis de innfører ytterligere sanksjoner mot oss, må vi svare, sier Lukasjenko.

Truer med å stenge gassforsyning

Han antyder at Hviterussland også kan stenge av gassforsyninger fra Russland til EU.

– Vi gir varme til Europa, likevel truer de med å stenge grensen. Hva skjer hvis vi kutter gassforsyningen? spør Lukasjenko, med henvisning til gassledningen som går mellom Jamal-halvøya og Europa, gjennom Hviterussland.

PÅ TOKT: Et av de langtrekkende bombeflyene av typen Tu-160 som torsdag patruljerte luftrommet over Hviterussland. Foto: Hviterusslands forsvarsdepartement

Også tirsdag truet Lukasjenko med Russland, ifølge hviterussiske Belta:

– Hvis, Gud forby, vi gjør feil her, vil Russland umiddelbart bli involvert. Og Russland er en stor atommakt.

Onsdag sendte Russland to strategiske Tu-22M3 bombefly til luftrommet over Hviterussland. Flyene patruljerte luftrommet og testet Russland og Hviterusslands felles luftforsvar, ifølge den russiske militærkanalen Zvezda.

Ifølge en uttalelse fra det hviterussiske forsvarsdepartementet er toktene et svar på situasjonen i luften og på bakken.

– Ivaretar unionsstatens sikkerhet

Russlands forsvarsdepartement sier i en uttalelse gjengitt av Tass at torsdagens patruljering ivaretok unionsstaten Russland og Hviterusslands militære sikkerhet, og ikke var rettet mot tredjeland.

Hviterussland har lenge vært økonomisk avhengig av Russland, og avhengigheten er blitt enda sterkere som følge av de vestlige sanksjonene.

Et av Tu-160 bombeflyene tar av fra en russisk flybase torsdag. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Russlands president Vladimir Putin varslet i fjor at han var villig til å hjelpe Hviterussland militært.

De to landene har nylig formalisert samarbeidet sitt gjennom en unionsstat.

Unionsdokumentet som Putin og Lukasjenko undertegnet i november, omfatter også en samordnet militærdoktrine.

Hærsjef Lars Lervik har tidligere uttrykt bekymring over at den russiske staten vil svare med hjelp av atomvåpen hvis den blir utsatt for et konvensjonelt angrep.

I juni 2020 skrev Putin under på et dokument som legger operative føringer for Russlands bruk av atomvåpen.

Ifølge dokumentet «Den Russiske Føderasjons grunnleggende prinsipper for nukleær avskrekking» kan disse situasjonene utløse bruk av atomvåpen:

«Angrep mot kritisk myndighetsstruktur, eller militære anlegg, som hvis forstyrret, hindrer russisk evne til nukleær respons; og aggresjon mot den russiske stat med konvensjonelle våpen på en måte som truer statens eksistens.»