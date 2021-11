Ni personer siktet for organisert menneskesmugling

Ni personer ble torsdag framstilt for varetektsfengsling og siktet for organisert menneskesmugling.

Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt har over lengre tid etterforsket en sak der personer mistenkes for å bidra til organisert menneskesmugling, skriver politiet i en pressemelding.

– Vi kan bekrefte at flere personer er pågrepet og nå siktet i en sak som omhandler organisert menneskesmugling. Menneskesmugling kan innebære at noen med forsett hjelper en utlending til å flytte til et land der man ikke har oppholdstillatelse eller statsborgerskap, sier leder for Felles enhet for utlending og forvalting i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte.

Politiet skriver videre at de tidligere denne uken pågrep ni personer, men ønsker ikke å gi flere detaljer om hvem dette er.

Noen av de som er pågrepet er også mistenkte for å oppholde seg ulovlig i Norge.

– Vi går nå inn i en ny fase av etterforskingen, hvor avhør og gjennomgang av beslag vil være sentralt. Vi kan heller ikke utelukke at flere pågripelser i saken. Det er for tidlig å si noe om omfanget. Det vil den videre etterforskingen være med på å kartlegge, sier Sorte.

Det er både kvinner og menn som er pågrepet, skriver Drammens Tidende.

Fengslingsmøtene pågår gjennom torsdag i Buskerud tingrett i Drammen.