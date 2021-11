Vant junior-VM i motocross - så var han uheldig

Håkon Østerhagen konkurrerer i 125 kubikk-klassen og har allerede bevist seg som en av de mest lovende talentene innen motocross.

Etter to seire i EM denne sommeren, som består av ni runder, var han full av selvtillit og klar for junior-VM. Her tok han også seier etter to heat.

– Det er nok det største som noen gang har skjedd meg i min karriere hittil, sier Østerhagen.

Alt så ut til å gå den rette veien for 17-åringen fra Nittedal, han ledet EM etter to runder og hadde vunnet junior-Vm.

Helt til han klarte å falle av sykkelen og lande stygt under en trening i Italia, i august. Han måtte avslutte sesongen og har gått glipp av de sju resterende EM-rundene.

– Jeg kom litt kort på ett hopp og traff en kant idet jeg skulle svinge, det gjorde at jeg ble kasta framlengs, så landa jeg på foten og brakk leggen, forteller Østerhagen.

PS: Trykk høyrepil for å se skaden.

Høye forventninger

Østerhagen anerkjenner seieren i junior-Vm som en stor prestasjon, men innrømmer at han har mer lyst til å vinne EM.

– Målet var egentlig å vinne EM. Det er flere runder og hardere konkurranse. De beste fra verden kommer også til EM og her må man være mer konsistent.

Østerhagen er en del av motocrosslaget Fantic. Foto: MXGP

Han har satset fullt på Motocross og hoppet over videregående. Mesteparten av året tilbringer han i Italia for å trene, utenom perioden han har vært skadet.

Comeback-klar

Nå er han i Italia, der flere av rundene i EM arrangeres, for å prøve å komme seg tilbake på sykkelen og trene.

– Jeg leda EM og var i et perfekt år før skaden. Jeg hadde mye selvtillit i løpene og hadde aldri gjort det så bra. Så kom skaden, som var skikkelig tungt.

– I Italia har jeg en egen trener, så vi skal teste beinet litt og se om det er sterkt nok til at jeg kan kjøre igjen. Jeg gleder meg til å komme meg tilbake på sykkelen, det har vært noen måneder nå.

Østerhagen har hele vinteren til å komme seg tilbake fra skaden og forteller at han kommer til å gå opp en klasse til neste års EM-sesong, til 250 kubikk. Her vil han konkurrere med norske motocross-utøvere som Kevin Horgmo (21), Håkon Fredriksen (19) og Cornelius Tøndel (19).