Tøff start på OL-kvaliken

Tsjekkia - Norge 3-1

Torsdag møtte Norge vertsnasjonen til den første av tre OL-kvalifiseringskamper i Tsjekkia de nærmeste dagene.

Til tross for at det endte med norsk tap, tror landslagssjef Thomas Pettersen at hans lag kan ta turen til Beijing.

– Vi har fortsatt gode muligheter til å ta oss til OL. Gruppen er åpen, sier trener Pettersen, som mener gruppemotstander Ungarn er fult kapable til å slå Tsjekkia, og dermed åpne for norsk gruppeseier.

De norske hockeykvinnene fikk en tøff start mot forhåndsfavorittene, og havnet under etter ti minutter i Rocknet Arena i Chomutov.

Kort tid senere utliknet imidlertid det norske laget da det tsjekkiske laget fomlet pucken i eget mål på klønete vis.

Se det merkelige målet i videovinduet.

Tsjekkia tok igjen ledelsen før en målløs midtperiode fulgte.

I tredje periode fastsatte Tjsekkia sluttresultatet til 3-1.



Mot slutten av kampen bommet Madelen Haug Hansen på en stor sjanse til å redusere.

– Den skal sitte ti av ti ganger. Det er kjedelig at marginene går imot. Dersom den hadde gått inn, kunne det sett ganske annerledes ut, sier hun til TV 2.

Jakten på hockeykvinnenes aller første OL-billett fortsetter til helgen, når det norske laget møter Ungarn lørdag, før det hele avsluttes mot Polen søndag.

Vinneren av gruppen får reise til OL.

Se Ungarn - Norge lørdag kl. 19.55 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.