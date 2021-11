Vellykket inngrep i hjertet for Graham Hansen: – Per definisjon er hun kvitt problemet

Norges landslagslege bekrefter at Barcelona-spissen onsdag var gjennom et vellykket inngrep i hjertet som skal fjerne hjerterytmeproblemene hennes.

Barcelona meldte torsdag at 26-åringen har har gjennomgått vellykkede kardiologiske tester.

Said Tutunchian, lege for det norske landslaget, bekrefter til TV 2 at Graham Hansen onsdag var gjennom et inngrep i hjertet.

– Hun hadde en opplevelse i Barcelona med en rytmeforstyrrelse. Det er tatt hånd av klubben og hun har gjennomgått utredninger og behandling som klubben har håndtert, sier Tutunchian på telefon til TV 2.

– Vi har vært i kontakt med behandlerne der i Barcelona og hun fikk behandling i går, som var vellykket. Per definisjon er hun kvitt problemet. Hun har ikke noen rytmeforstyrrelser lenger, avslutter landslagslegen.

Inngrepet skjedde samme dag om lagvenninnene i Barcelona slo Hoffenheim 4-0 i Champions League.

Det er en uke siden det ble kjent at den norske Barcelona-spilleren måtte gjennom undersøkelser av hjertet som følge av høy puls og ubehag.

Hun ble byttet ut til pause i seriekampen mot Real Sociedad. Landslagssjef Martin Sjögren uttalte også til VG at 26-åringen hadde opplevd ubehagelig høy puls under landskampen mot Polen i slutten av oktober.

Barcelona bekrefter til TV 2 at Graham Hansen har gjennomgått behandling og at den som forventet var vellykket. Kommende uke vil hun gradvis begynne å tilvenne seg fysisk aktivitet igjen, opplyser klubben.

– I uken som kommer vil Caroline begynne å trene for seg selv enten inne på treningsstudio eller ute på gresset, så ser vi an hvor lenge det er til hun slutter seg til gruppen. Vi håper det ikke er lenge til, uttaler en klubbkilde til TV 2.

Graham Hansen selv er ikke tilgjengelig for kommentar om saken, men er kjent med at TV 2 omtaler inngrepet.