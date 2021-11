Ble omtalt som «Jane Doe» i 41 år – nå er det mystiske liket identifisert

I november 1980 finner en lastebilsjåfør liket av en ung jente langs Interstate 45 i Huntsville i den amerikanske delstaten Texas.

Jenta har blitt voldtatt, kvalt og ligger naken i grøftekanten.

I hele 41 år blir den unge jenta omtalt som «Jane Doe» – et uttrykk som i Amerika brukes på uidentifiserte kvinner.

Nå har etterforskere identifisert tenåringen som 14 år gamle Sherri Ann Jarvis fra Stillwater i Minnesota.

Ble sendt vekk av staten

31. oktober 1980 blir en ung jente observert ved en veikro. Tenåringen spør, ifølge vitner, om veibeskrivelse til Texas Department of Corrections Ellis Prison Farm.

Morgenen etter blir hun funnet død langs veien, melder Fox 8.

I 2015 blir etterforsker Thomas Bean satt på den gamle, uløste saken. Fem år senere sendes gamle prøver til DNA-laboratoriet Othram for ny testing.

Året etter, i mars 2021, er prøvene klare. Gjennom slektsforskning finner etterforskerne seks personer som har en direkte kobling til den avdøde jenta.

Leter fortsatt etter gjerningspersonen

Ved å avhøre disse seks, blir det kjent at Jarvis som 13-åring uteble fra skolen over lengre tid. Dette førte til at hun ble tvangsflyttet fra familien og tatt hånd om av en barnevernsinstitusjon. Det var institusjonen som meldte henne savnet.

Kort tid etter at hun ble sendt hjemmefra, postet hun et brev til familien. 14-åringen skrev at hun skulle komme hjem igjen etter oppholdet.

Det gjorde hun aldri.

Selv om jenta nå er identifisert, vites det fortsatt ikke hvem som tok livet av 14-åringen.

Ifølge ABC 13 jobber politiet i Walker County fortsatt med å finne ut av det mystiske drapet som fant sted for 41 år siden.

I en uttalelse fra familien, publisert av Fox 8, takker de alle som har vært involvert i identifiseringen. De presiserer at Jarvis var 13 år da staten tvangsfjernet henne, og at foreldrene døde uvitende om at hun faktisk hadde blitt funnet.