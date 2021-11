Skjulte tall avslører at han er i Europa-toppen. Det får Ødegaard til å sukke: – Det er litt surt

Se Norge-Latvia på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 17.00.

Ved første øyekast har Ødegaards prestasjoner for landslaget i 2021 på papiret vært en gedigen skuffelse.

Null mål og null målgivende pasninger på åtte kamper for Norge i VM-kvalifiseringen.

Dykker man imidlertid dypere inn i materien, viser det seg at landslagskapteinen har vært en av de mest skapende spillerne i hele den europeiske VM-kvalifiseringen.

På oppdrag fra TV 2 viser statistikkbyrået Opta følgende:

Kun én spiller – nederlandske Memphis Depay – har skapt flere sjanser (31) enn Ødegaard (22) i åpent spill.

Kun to spillere har flere «forventede assists» (xA) – basert på hvor store sjanser man har skapt – enn Ødegaard (3,55): Steven Berghuis (6,23) og Depay (5,62).

Depay, igjen, er den eneste som har igangsatt flere sekvenser i åpent spill (22). Ødegaard er på delt andreplass med Manchester City- og Portugal-stjernen Bernardo Silva (22).

Ødegaard er blant topp seks både i vellykkede pasninger på motstanders banehalvdel, pasninger spilt inn i sekstenmeteren og sjanser skapt totalt.

Han er den som har skapt fjerde flest sjanser i hele Europa, men har fortsatt ingen målgivende pasninger, og er med suveren margin den som har skapt flest uten å få uttelling (27) – foran latviske Roberts Savalnieks (19) og tyske Ilkay Gündogan (15).

– Først og fremst tenker jeg at det er litt surt. Jeg vet selv at jeg skulle hatt en del målpoeng, sier Ødegaard til TV 2.

Det har han også gitt klar beskjed om til lagkameratene, kan landslagssjef Ståle Solbakken avsløre.

– Han har sagt i garderoben på litt fleip, men med alvor bak, at «dere skylder meg noen målpoeng nå, gutta», fordi han i noen kamper har vært veldig mye nest sist og tredje sist på sjanser, sier Solbakken.

IKKE BEKYMRET: Ståle Solbakken er fornøyd med Martin Ødegaards bidrag – til tross for en litt morsk mine på landslagets trening onsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Erling Braut Haaland, Joshua King og Mohamed Elyounoussi er blant spillerne som har blitt satt opp av Ødegaard i store scoringsmuligheter uten at det ble uttelling.

– Det er et par stykker der inne som burde scoret et par, smiler Ødegaard.

Han gjentar flere ganger at det viktigste er at han skaper sjanser, og at laget vinner. Men mangelen på statistisk uttelling har ført til at Ødegaard har stått laglig til for hogg blant norske fotballeksperter.

Kjetil Rekdal i VGTV-studio har gått så langt som å spørre om det er plass til landslagskapteinen i Solbakkens ellever.

– Hadde jeg fått tre eller fire målgivende pasninger kanskje et mål selv, hadde alt vært fryd og gammen. Kritikken er veldig ofte svart-hvitt og basert på om man får disse målpoengene. Sånn vil det alltid være. Det lever jeg veldig fint med, sier Ødegaard.

KRITISK: Kjetil Rekdal har vært blant Martin Ødegaards kritikere i år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han nikker anerkjennende på spørsmål om han tror folk har fått feil forventninger til hva slags spiller han er, på grunn av showmannen han slo igjennom som da han var 15 år gammel i Strømsgodset.

– Det er nok kanskje litt sånn at noen har et annet bilde av meg enn den jeg egentlig er, sier Ødegaard og ler:

– Det var ikke så mye som skulle til da jeg var 15 for å få litt jubel. Det var én vending eller tunnel, så var jeg banens beste, liksom. Det handler litt om de forventningene man har skapt selv også. Det tenker jeg er bra, jeg har gjort mye riktig og kommet langt selv om jeg er ung, og da økes forventningene.

Arsenal-stjernen påpeker riktignok:

– Det går litt i bølger: Noen ganger blir man hyllet for alt man gjør selv om man ikke gjør så mye bra, og andre ganger får man mye slakt selv om man har gjort en bra kamp. Det er bare litt sånn fotballen er, og sånn mediene fungerer.

Ødegaard har et begrenset utvalg mennesker som han verdsetter meningene til. Han ramser opp trenerne i klubb- og landslag som han jobber tett med.

– Og så har jeg familie, agent og de som er tettest på. Det er ikke så veldig mange jeg prater med om hvordan jeg spiller, og egentlig generelt. Jeg har få folk, men de jeg snakker med, er veldig tett på og kjenner meg godt. Jeg tenker det er en fin måte å ha det på, sier drammenseren.

GODT HUMØR: Martin Ødegaard under intervjuet med TV 2 onsdag. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Om ikke norske fotballeksperter alltid er fornøyd med ham, kan han regne med urokkelig støtte fra landslagssjefen.

Solbakken liker det han har sett av Ødegaard i 2021.

– Det er sånn vi ønsker å bruke ham, som en balanse mellom å være oppbyggende i spillet og å komme nærmere motstanderens mål, sier han etter å ha fått en innføring i statistikkene som viser at Ødegaard både er aktiv i igangsettelsen og avslutningen av Norges angrep.

– Det som kanskje er litt misforstått, er ikke bare at han jobber steinhardt defensivt, men også at han er med i det oppbyggende spillet. Hvis du er i det oppbyggende spillet, kan du ikke avslutte hver gang. Da vil du få færre målgivende pasninger og være tredje sist flere ganger, sier Solbakken.

I den TV 2-sendte hjemmekampen mot Latvia lørdag klokken 18.00 får Ødegaard en ny mulighet til endelig å få hull på byllen med sitt første målpoeng i 2021.