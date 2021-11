Se vårt splitter nye Gullballen-livesenter på tv2.no/gullballen!

Bent Skammelsrud er forrige norske herrespiller som fikk en stemme under Gullballen, da han var nominert blant 50 spillere i 1997.

Rosenborg-legenden fikk den gangen like mange stemmer som Rivaldo og Laurent Blanc.

Av spillere som var nominert det året, men ikke fikk stemmer, finner man kjente navn som Hernán Crespo, Robbie Fowler, Robert Pires, Filippo Inzaghi, Davor Suker, Enrico Chiesa og Ian Wright.

Ada Hegerberg vant Gullballen i 2018 - som første kvinne noensinne - mens det kun er Bent Skammelsrud og Rune Bratseth som har fått «norske stemmer» blant herrene.

Skammelsrud som har elleve ligatitler på merittlisten, samt tre cupgull, visste ikke den gang at han var nominert før han en morgen slo opp i avisen.

– Jeg så det faktisk i avisen. Vi hadde jo overrasket året før mot AC Milan, så de tenkte vel de måtte ha en fra Rosenborg med i kåringen. Det ble vel sikkert meg siden jeg var kaptein, sier Bent Skammelsrud til TV 2 i dag, og ler.

Skammelsrud har aldri fått vite hvem som stemte på ham.

– Jeg kan jo flire av det, men å ha det på CVen er jo litt kult. Jeg kan jo banke i bordet med det, sier 55-åringen til TV 2.

Tror Haaland får flere stemmer enn ham selv

I år er en ny nordmann nominert i den prestisjetunge kåringen. Erling Braut Haaland ligger trolig an til å bli den første nordmannen til å motta stemmer siden Skammelsrud fikk sin ene stemme i 1997.

– Ja, jeg tror nok han får noen stemmer. Det er litt synd for Erling at fotballen er ferskvare. Hadde du ringt før han ble skadet ... Det kan være stemmegivingen bærer litt preg av det. Men han fortjener absolutt stemmer. Han er en av de fire-fem spillerne som har prestert over tid. Aldri har en nordmann vært nærmere å vinne , sier Skammelsrud.

PS! Året etter Skammelsrud fikk en stemme var også Tore André Flo nominert, men Chelsea-stjernen fikk ingen stemmer da prisen i 1998 gikk til Zinedine Zidane.

HERJET: Erling Braut Haaland er levert elleville prestasjoner for Borussia Dortmund etter overgangen fra RB Salzburg. Foto: INA FASSBENDER

Tror tiden er over for Messi og Ronaldo-dominans

Skammelsrud er ikke i tvil om at Haaland vil få stemmer, men tror altså at skaden jærbuen har pådratt seg vil kunne være utslagsgivende når stemmene skal telles opp.

For det er ikke tvil om at Haaland har levert på banen. Forrige sesong scoret han 27 mål på 28 Bundesliga-kamper, mens han ble toppscorer i Champions League med ti mål på åtte kamper.

Denne sesongen har nordmannen slitt med skader, men står likevel med ti mål på åtte Bundesliga-kamper og ett mål på to Champions League-kamper. I tillegg har han scoret fem mål for Norge i VM-kvalifiseringen.

Skammelsrud jobber som fotballekspert for Adresseavisen når Trondheimsavisen sender Rosenborg-kamper, og tror årets pris kan ende opp hos en annen Bundesliga-spiller.

– Jeg synes det er vanskelig å utpeke en klar favoritt. Det pleier jo å bære litt preg av om du har vunnet EM eller VM det året prisen deles ut. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har jo byttet litt på å vinne, men jeg er usikker på om de fortjener den i år. Messi vant jo endelig et mesterskap, men det er kanskje på tide at en annen vinner nå.

– Det er vel kanskje på tide at Robert Lewandowski vinner? Han har prestert over lang tid og burde være kjempeaktuell, sier Skammelsrud.

Polakkens målpoeng i Bundesliga de siste sesongene har vært helt hinsides. Forrige sesong scoret Lewandowski utrolige 41 mål på 29 Bundesliga-kamper, mens han denne sesongen har scoret 14 mål på 13 kamper.