I dag kan vergemålet til Britney Spears opphøre for godt

Det var elleville jubelscener utenfor rettslokalene i Los Angeles i september, da det ble klart at Britneys far, Jamie Spears, ble fjernet som verge for datteren. Da hadde han styrt over både økonomi, eiendeler og privatlivet til datteren siden 2008.

Britneys advokat Matthew Rosengart sa den gang at det var en stor dag for rettssikkerheten og for Britney Spears.

JUBLER: Fans utenfor rettslokalene feirer at Britneys far er ute av vergemålsordningen. Foto: MARIO ANZUONI

Popstjernen var derimot ikke helt fri fra vergemålsordningen, for i samme rettsmøte ble det oppnevnt en ny, midlertidig verge, nemlig regnskapsføreren John Zabel. Han var foreslått av Britneys advokat.

– Tiden er inne

I dag skal retten ta stilling til om vergemålet skal avsluttes permanent – og om Britney dermed vil bli en helt fri kvinne for første gang på 13 år.

Ifølge USA Today skal advokater fra både Britney og farens side ha lagt press på dommer Brenda Penny den siste tiden, ved å sende inn en rekke dokumenter som taler for at vergemålet bør opphøre.

– Frøken Spears har gjort det klart at hun ønsker å avslutte dette vergemålet som hun har holdt ut så lenge i, og hun har bedt domstolen om få livet sitt tilbake. Det er lagt frem på en respektfull måte, med samtykke fra alle parter. Tiden er inne, skriver Britneys advokat i et 110-siders dokument som ble sendt inn i slutten av oktober, ifølge USA Today.

Også Jamie Spears skal ha sendt inn dokumenter til retten via sin advokat.

– Jamie elsker og støtter datteren sin betingelsesløst, noe han har gjort hele hennes liv. I de siste 13 årene har det vært gjennom å være hennes verge. Nå er det gjennom å støtte at vergemålet avsluttes, skal Jamies advokater ha skrevet,

Britney selv virker svært klar for at retten skal ta sin endelige avgjørelse.

Mandag postet hun et kunstnerisk bilde på Instagram, hvor hun skrev at uken «blir veldig interessant for meg», og at hun «aldri har bedt så mye for noe i hele sitt liv».

Denne teksten ble senere fjernet fra bildet.