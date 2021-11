En dag oppdages det at mannen har blitt utsatt for en enorm urett.

Oslo tingrett dømmer ham til forvaring. Ekspertene mener at han ikke er psykotisk.

Midnatt, 4. mars i 2009: På en adresse i Oslo holder han kvinnen fast mens han mishandler henne på det groveste. Han tar kvelertak på henne og truer kvinnen på livet.

Så voldtar han henne.

I 2011 dømmes mannen for voldtekten og en rekke andre grove forhold.

De sakkyndige mener at mannen ikke var psykotisk. Oslo tingrett fastsetter straffen til seks års forvaring.

STRENGT BEVOKTET: Her er mannen avbildet mens han satt i kjelleren i Ila fengsel. Foto: TV 2

Da gikk ferden til Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum. Her soner noen av Norges farligste menn.

Mannens adferd var imidlertid så aggressiv og utagerende at han ikke kunne sone sammen med de andre fangene. Han ble derfor overført til Avdeling G, som ligger i fengselets kjeller.

På G sitter de innsatte isolert nesten hele døgnet. Cellene har nakne, hvite vegger og en madrass trukket med et blått plasttrekk.

CELLA: Slik så mannens celle ut. Her tilbrakte han flere år. Foto: TV 2

Cella som 39-åringen tilbragte mesteparten av soningen på har noen fugler stilisert på veggen. Det skal fungere som stimuli. Ellers er lydene fra nabocellene og begrenset kommunikasjon med betjentene gjennom ei luke i døra, de eneste inntrykkene de innsatte får.

De sykeste innsatte

– På Avdeling G satt et knippe innsatte som var så syke at de ikke kunne være sammen med andre i fellesskapsavdelinger, sier rettspsykiater Randi Rosenqvist.

Hun har i årevis vært tilknyttet Ila fengsel. Jobben hennes har vært å gjøre såkalte sikkerhetsvurderinger av de innsatte.

Da hun traff den voldtektsdømte mannen første gang, opplevde hun ham som alvorlig sinnslidende.

– Han er definitivt en av de sykeste og mest destruktive vi har hatt på Ila.

RETTSPSYKIATER: Randi Rosenqvist forteller om hvordan hun opplevde mannen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nede på Avdeling G så de ansatte raskt et funksjonsfall hos mannen.

– Etter hvert ble han dårligere og dårligere, og det ble vanskeligere å snakke med ham. Han var voldelig, og det ble jo en sørgelig historie der han ikke klarte å bruke toalettet. Han brukte gulvet i stedet, forteller Rosenqvist.

Han satt store deler av tiden inne på cella mens han ropte, sparket og slo i døra. Ofte måtte fengselsbetjentene vaske ned cella hans fordi han hadde griset egen avføring utover gulv og vegger.

Kunne ikke snakke

Anita Hessen tok over som mannens forvarer i 2016. Da hadde han sittet isolert i lang tid.

– Jeg så et menneske som hadde mistet all menneskeligheten sin, som fungerte så dårlig at han ikke kunne snakke en gang.

GRISET NED CELLA MED AVFØRING: Her vasker en betjent på cella til 39-åringen. Foto: TV 2

Randi Rosenqvist og fengselsledelsen på Ila var overbeviste om at han var alvorlig psykisk syk og trengte behandling, ikke fengselsstraff.

– Vi sendte ham flere ganger inn i psykiatrien og fikk ham tilbake relativt raskt med diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse, altså at han bare var kriminell.

Mannen har et langt kriminelt rulleblad. Han er dømt for blant annet vold, trusler og ran. Etter en soning i 2008 ba han selv om hjelp.

– Han ba om å bli innlagt fordi han ikke følte seg bra. Men på grunn av ressursmangel ville ikke psykiatrien ha ham innlagt, slik at han kom ut i samfunnet igjen og da ble den voldtekten begått mindre enn et år etter det, forklarer advokaten, som henter opplysningene fra mannens journal.

Hun beskriver forholdene han måtte sone under på Ila som nedverdigende.

GANGEN: Slik ser det ut i på avdeling G - i kjelleren i Ila fengsel. Foto: TV 2

– Det var helt umenneskelig, særlig for en så alvorlig syk person som han. Han fikk ikke nødvendig helsehjelp, ble isolert store deler av døgnet på en syv kvadratmeter stor celle,

– Hva tenker du om at fagfolk ikke vurderte ham som syk og ikke ville gi ham behandling?

– Det er helt uforståelig. Men jeg tenker at de kanskje ikke har verdsatt ham som menneske på lik linje med alle andre, sier Hessen.

Moren har fortrengt mye

Mannens mor var også vitne til forverringen av helsen hans. Nesten hver uke tok hun turen ut til fengselet.

– Da måtte jeg gå ned mange trapper helt til jeg kom til kjelleren. Der fikk jeg bare en kort stund med ham. Det var ekstremt vanskelig, og jeg har fortrengt mye.

Hun forteller om en sønn som var aktiv innen idrett i sine yngre dager, og hun beskriver ham som både godhjertet og snill. Mens han satt på Ila opplevde hun at han bar tydelig preg av å sitte isolert.

ANONYM: Moren forteller om sine opplevelser i et anonymt intervju med TV 2. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Han ble bare sykere og sykere. Han gikk mer og mer inn i seg selv, og jeg fikk liksom ikke kontakt. Når du må sone under sånne forhold, umenneskelige, da får du ikke et snilt lam. Og når du er syk i tillegg, da blir det jo bare verre.

Et bilde på utageringen i fengselet er at han i løpet av årene er blitt dømt for over 140 forhold som gjelder vold og trusler mot fengselsbetjenter.

Nytt menneske

Etter påtrykk fra advokaten ble han til slutt overført til et psykiatrisk sykehus der han fikk riktig medisinering og behandling.

Det skulle få store konsekvenser for ham.

– Den negative adferden med vold og trusler forsvant helt, og det gikk an å snakke med ham ganske fort. Etter noen måneder gikk det an å føre en samtale med ham, sier Hessen.

– Var han nesten som et nytt menneske?

– Ja, det var helt fantastisk. Det var som et menneske som fikk tilbake verdigheten sin og menneskeligheten sin.

Randi Rosenqvist forteller at mannen plutselig ringte henne.

– Han presenterte seg og lurte på om jeg husket ham, hvilket jeg definitivt gjorde. Og så lurte han på om jeg visste hvor lenge han skulle være på institusjonen (journ. anm). Jeg forklarte at det måtte han spørre overlegen om. Så takket han for samtalen. Jeg var sjokkskadet.

Skulle aldri sittet i fengsel

I 2019, etter over to år på psykiatrisk sykehus med gradvis bedring, ble det gjennomført en ny rettspsykiatrisk vurdering av mannen. Konklusjonen var det stikk motsatte av det som bidro til at han ble fengslet og sendt til Ila i 2011.

Nå mente de sakkyndige at mannen hadde vært psykotisk siden 2009, altså da voldtekten fant sted. Dermed var han å regne som strafferettslig utilregnelig.

Sagt på en annen måte: Mannen skule hatt psykiatrisk behandling, ikke fengselsstraff.

Den nye konklusjonen overrasket ikke Rosenqvist.

– Jeg hadde sagt mange år tidligere at han var alvorlig sinnslidende, og det sa også de sakkyndige.

– Så du fikk rett?

– Ja, da. Og det er litt sørgelig og jeg har jo fått rett i en god del tilfeller hvor jeg har brukt flere år på å få pasienter inn i psykiatrien.

Saksøkte staten

Fordi det ble slått fast at han hadde vært psykotisk under hele soningen, saksøkte mannen og advokaten hans staten for brudd på menneskerettighetene og Grunnloven.

– Vi saksøkte staten fordi det var viktig for klienten min å få staten til å erkjenne at de har brutt menneskerettighetene hans mens han sonet på Ila fra 2011 til 2017, sier Anita Hessen.

– Artikkel tre, forbudet mot umenneskelig behandling, forbudet mot nedverdigende behandling, det gjelder alle uavhengig av hva du har gjort, legger hun til.

Saken endte imidlertid ikke i retten. I stedet inngikk staten et forlik i september i år. Der innrømmet de ha brutt mannens menneskerettigheter.

I forliket står det:

«(Han) antas å ha vært psykotisk under hele soningen, uten at dette har blitt oppdaget og behandlet.»

«Staten erkjenner at saksøker har vært utsatt for nedverdigende behandling i strid med de krav som følger av EMK artikkel 3 og som tilsvarende følger av Grunnloven».

39-åringen ble også tilkjent 500 000 kroner i erstatning .

Mor gir aldri opp

Nå har også Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at alle lovbruddene han er dømt for, også voldtekten i 2009, skal gjenopptas.

Det er et resultat advokat Anita Hessen er svært fornøyd med.

– Saken er ekstraordinær i sin grusomhet. Det at han har opplevd å ikke få behandling og i tillegg bli isolert. Jeg har ikke opplevd noe lignende i mine snart 25 år som advokat.

ADVOKATEN: Anita Hessen har representert mannen gjennom prosessen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Randi Rosenqvist sier hun synes saken er både trist og sørgelig.

– Hva tenker du om det han har blitt utsatt for?

– Jeg vil helst slippe å tenke på det. Jeg synes det har vært så ubehagelig og galt og så skrekkelig at et sivilisert land som Norge har latt dette skje.

Mannens mor har også sett stor forandring hos sønnen etter at han ble overført til psykiatrisk sykehus. Hun forteller at han blant annet nå responderer positivt på menneskelig kontakt og at hun kan gi ham en klem.

– Men han må jo lære alt på nytt.

Hun sier at hun håper at ingen andre vil oppleve det sønnen og familien har gjort. Nå ser hun frem til at han kan fortsette den gode utviklingen på institusjon.

– En mor gir aldri opp.