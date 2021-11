Ut mot vaksinebeslutning: – Den beste oppskriften for å forlenge pandemien

Fredag besluttet regjeringen å tilby alle voksne over 18 år en tredje vaksinedose, når det har gått seks måneder siden de ble fullvaksinert.

Det får Stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Ulstein, til å reagere.

– Vi vet at dersom Norge og andre høyinntektsland nå velger å gi sin egen befolkning en tredje dose, og dermed bidra til at mindre av produksjonen går til flere av de afrikanske landene, så er det den beste oppskriften for å forlenge pandemien, ikke å stoppe den, sier han.

Faglig uenighet

Snart 80 prosent av Norges befolkning har fått minst en dose.

I en pressemelding viser Ulstein til hvor liten andel av befolkningen i verdens fattigste land som er vaksinert. For det Afrikanske kontinentet er tallet seks prosent.

– Gitt FHIs vurderinger og de enorme behovene i deler av verden bør det nå være tilstrekkelig å holde de eldste aldersgruppene samt de som har underliggende sårbarheter med en tredje oppfriskningsdose, sier han.

– Svært overraskende

I tillegg reagerer Ulstein på at regjeringen velger å gi grønt lys, når det er faglig uenighet innad i FHI.

Deler av instituttet har ment at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere nytten og risikoen av en tredje dose i disse aldersgruppene foreløpig er for svakt.

– Jeg mener det er svært overraskende, og skuffende at regjeringen går lenger enn FHI i denne saken, når det er så svakt faglig grunnlag for dette, sier Ulstein.

Under en pressekonferanse fredag sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de står bak beslutningen til regjeringen om å tilby en oppfriskningsdose til alle.