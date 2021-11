Renate Reinsve (33) fikk graviditetsdepresjon: – Alt var mørkt og ingenting ga mening

– Jeg er glad i mennesker og er veldig sosial, men jeg klarte ikke å prate med folk. Jeg hadde veldig mye angst og fikk angstanfall, som jeg ikke hadde hatt før. Alt var mørkt og ingenting ga mening. Jeg hadde ikke noe forhold til at det var et barn i magen min.

For to og et halvt år siden ble skuespiller Renate Reinsve (33) gravid med en mann hun bare hadde kjent i to måneder. I lørdagens Skavlan på TV 2 forteller hun om depresjonen hun følte mens hun gikk gravid – og hvilken lettelse det var da barnet ble født.

Fikk filmrolle og graviditetsnyhet på samme dag

Reinsve, fra Solbergelva utenfor Drammen, skapte store overskrifter i juli da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Joachim Trier-filmen «Verdens verste menneske».

Filmen – som er Norges Oscar-bidrag – har blitt svært kritikerrost, og film-Norge spår en internasjonal karriere for Reinsve.

Dagen før Reinsve fikk rollen i «Verdens verste menneske», hadde hun imidlertid bestemt seg for å gi opp skuespilleryrket. Karrieren hennes til da hadde hovedsakelig bestått av teater, og hun mistet troen på det store gjennombruddet. Hun var soleklar på hvilken yrkesretning hun ville satse på i stedet.

– Jeg hadde bestemt meg for å slutte som skuespiller og bli snekker. Jeg hadde renovert et hus, og jeg fikk en mestringsfølelse da jeg snekret, så da ville jeg gjøre det, sier hun i Skavlan.

Dagen etter ble en – mildt sagt – minneverdig dag for henne. Først møtte hun Trier som tilbød henne rollen i «Verdens verste menneske». Deretter, fordi hun følte seg «rar», tok hun en graviditetstest som viste at hun var 1-2 uker på vei.

Graviditeten ble en gledesnyhet for henne og kjæresten, filmregissør Julian Nazario Vargas (37), som hun hadde møtt bare to måneder tidligere.

– Vi var veldig, veldig forelsket. Vi ville ha barn, men vi trodde ikke det ville skje så fort. Det var voldsomt for oss. Vi kalte oss for katastrofefamilien allerede fra den dagen, sier hun og ler.

– En forferdelig graviditet

Graviditeten skulle dessverre vise seg å bli en mørk og tung tid for henne, både fysisk og psykisk. Hun «lå rett ut» og slet med angst og angstanfall, og forteller at hun klarte verken å forholde seg til andre mennesker eller at hun bar på et nytt menneskeliv.

– Jeg fikk en graviditetsdepresjon og hadde det skikkelig, skikkelig dårlig. Livet mitt forandret seg veldig. Jeg var mye sengeliggende, og jeg klarte ikke å forholde meg til mennesker slik jeg hadde gjort før, sier hun.

Heldigvis forsvant all angst og depresjon da sønnen Eden ble født i juli 2019.

– Det gikk over i sekundet barnet ble født. Jeg hadde en så forferdelig graviditet, at jeg syntes det var lett å bli mamma da barnet kom. Jeg fikk livsgleden tilbake og fikk knyttet bånd med barnet.

Sønnen Eden er i dag 2 ½ år gammel, og er ifølge Reinsve «verdens råeste fyr». Hun er i dag ikke i et forhold med barnefaren Vargas, men de er gode venner.

Satser videre på skuespillerkarrieren

Suksessen med «Verdens verste menneske» og Cannes-prisen, i tillegg til roller i serier som «Best før» og «Hvite gutter», har snudd Reinsves skuespillerkarriere på hodet.

SNEKKER-DRØM: Renate Reinsve har lyst til å lære snekkeryrket, men akkurat nå fokuserer hun på sin suksessfulle skuespillerkarriere. Foto: Pernilla Thelaus

Hun satser nå videre som skuespiller, men har samtidig ikke helt forlatt tanken om å bli snekker.

– Jeg vil lære meg å snekre ordentlig en dag, men nå er det plutselig noen dører som åpner seg. Jeg snakker med fantastiske regissører og produsenter, og jeg leser veldig fine manus, sier hun uten å røpe noen fremtidige prosjekter.

