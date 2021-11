Sønnens fortrolige samtale avslørte et stort pedofilt nettverk

Interessen for trylling startet tidlig for Sean Serville (20). En tryllebok i gave fra stefaren da han var rundt seks år, ble starten på en lidenskap som fortsatt er sterk.

I dag driver han med trylling på heltid, men i en lang periode orket han ikke engang synet av en kortstokk før følelsen av vemmelse skylte over ham.

BAR PÅ EN VOND HEMMELIGHET: I over ett år holdt Sean (da 12 år) på hemmeligheten om at hans mentor i tryllemiljøet utnyttet tillitsforholdet og befølte ham under undervisningen. Foto: Magnus Ødegård

Utnyttet tilliten

Sean var rundt tolv år i 2014, da han og en kamerat fant det perfekte miljøet for å dyrke hobbyen. En trylleklubb knyttet til et tryllemuseum som ikke lenger eksisterer. Her møtte guttene andre trylleinteresserte, og fikk opptre med triks de hadde lært. Det var også her de kom i kontakt med mannen i 50-årene, som fort forbarmet seg over guttene og ble deres mentor.

– Han var veldig snill og viste meg nye triks jeg kunne øve på. Jeg var helt oppslukt av trylling, så i begynnelsen tenkte jeg ikke så mye på at han stod veldig tett på, forteller Sean

Det begynte med et klapp på skulderen, men gradvis ble mannen mer nærgående. Et klapp på skulderen ble til et klapp på baken og beføling utenpå klærne.

– Jeg synes det var ubehagelig, men samtidig var det så morsomt å holde på med tryllingen at jeg tenkte ikke på å si ifra. Dessuten hadde jeg snakket med mamma om grensene for hva som er lov og ikke, og dette var ikke noe jeg tenkte på som ulovlig - selv om jeg ikke likte det, forteller Sean.

«Er du alene?»

Det var først da Sean hørte at kameraten hadde opplevd det samme at han forstod at dette var galt.

Han og kameraten pratet daglig på Skype. Det var ivrige samtaler om nye triks de hadde lært og trylleutstyr de ønsket seg. En dag tok samtalen en ny vending, og det var da mamma Denise bestemte seg for å lytte til guttenes samtale.

– Jeg var vant til at praten gikk høylytt på Skype i stua. Det var også derfor jeg ble ekstra oppmerksom da den andre gutten plutselig senker stemmen og spør: «Er du alene?». Sean pilte ut på rommet og lukket døren, og selv om jeg ikke pleier å sniklytte til hans samtaler, bestemte jeg meg fort for å følge etter.

Satt ut av fortrolig samtale

Kameraten fortale at han hadde opplevd å bli tatt på kroppen av mannen i trylleklubben, og han lurte på om Sean hadde opplevd det samme.

– Da klarte jeg endelig å sette ord på det. Jeg ble veldig satt ut, men samtidig veldig glad for at jeg ikke var alene om det, sier Sean.

Da guttene var ferdige med å betro seg til hverandre, dreide praten seg fort tilbake til tryllingen igjen. På utsiden av døren kokte det i mamma Denise.

– Jeg skjønte med en gang hvem de snakket om og ble både forbanna og lei meg over det de fortalte hverandre i fortrolighet. Det var sjokkerende, vi hadde ikke ant noe. Dette var en fyr som vi stolte på, som var snill og som hadde tatt seg ekstra bry med å bli godt kjent med oss, forteller hun.

Hun roper Sean ut til middag, men setter ham raskt ned for å fortelle ham at hun har lyttet til samtalen.

– Mamma sa at det vi hadde opplevde ikke var greit og at det ikke var min skyld. Det var da det alvoret virkelig gikk opp for meg, sier Sean.

– Jeg hadde rukket å bli ordentlig lei meg og redd for Sean, men var opptatt av å si at dette ikke var hans feil og at han ikke skulle være redd, men at vi ikke kunne gå og bære på dette alene. Vi gråt begge to, forteller Denise.

Beslagla over tre millioner bilder

Selv om instinktet hennes var klokkeklart, var hun likevel litt i tvil om det var en stor nok sak å ta med til politiet.

– Det handler om at man tenker at det må ha skjedd så mye mer og man stiller seg spørsmålet «er dette nok å ta med til politiet?», forteller hun.

Denise valgte likevel å melde fra til klubben, som umiddelbart fjernet mannen fra trylleklubben og tok saken videre med politiet.

Det har tatt flere år å etterforske denne saken, som har bare vokst i omfang. Nå, sju år etter, ser Denise hvor viktig og riktig det var at hun varslet.

Denises varsel ledet politiet inn på et omfattende nettverk av barnemisbrukere, som de mener har vært aktivt i over 20 år, og til norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale som de fikk tilgang til gjennom utstyr de fant hjemme hos mannen og hans partner.

Etter saken som gikk for Oslo tingrett i slutten av september, ble mannen i 50-årene dømt til fire måneders fengsel for to tilfeller av seksuell omgang med barn. Da var hans samboer allerede dømt til 18 måneders fengsel, ti av dem betinget, for å ha skaffet seg mer enn tre millioner bilder, videoer og tekster som fremstiller barn i seksuelle situasjoner med voksne og andre barn.

– Foreldre må spørre direkte

– Jeg skulle selvsagt ønsket at jeg hadde sett tegnene før, samtidig ser jeg hvordan denne personen jobbet for å skjule sine spor. Han gjorde seg til god venn med oss og Sean. Sean ble belønnet med trylletriks og oppmuntring i trylleklubben, sier Denise.

FANT TILBAKE GLEDEN. I lang tid orket ikke Sean å drive med hobbyen han elsker. Etter å ha fått hjelp, driver han nå med trylling på heltid. Foto: Veronica Vold

Hun grøsser ved tanken på hva som er avdekket som følge av den ene samtalen hun overhørte på gutterommet.

– Jeg ser i ettertid at det som føltes som litt «smått» fort kunne gått mye lenger. Det viser også materialet som ble beslaglagt. Men for Sean og kameratens del fikk vi stoppet det før det gikk for langt. Foreldre må tørre å spørre direkte når de ser at noe er galt. De må tørre å bruke ordene og snakke om overgrep som kan ramme barn, for det er så mye lettere for disse miljøene å komme i kontakt med barn i dag, sier hun.

Nå vil hun og Sean bidra til at også andre tør å fortelle. Denne uken var de i møte med Røde Kors' «Kors på halsen»-prosjekt om et samarbeid. Sean ønsker å nå ut til andre unge som kan ha opplevd lignende ting.

– Jeg vil vise dem at det ikke er flaut å fortelle om noe som er vanskelig eller å vise følelser. Særlig til gutter som kanskje holder mer på ting de synes er ubehagelige. Og jeg vil at det finnes håp. Jeg sluttet med tryllingen i ett års tid fordi jeg forbandt det med noe vondt, men jeg fikk hjelp. Nå driver jeg med trylling på heltid. Vi ble tatt på alvor, og han som gjorde disse tingene ble fjernet med en gang. Det er trygt og gøy i tryllemiljøet. Det er jeg veldig opptatt av å få frem, sier Sean.

Trenger du noen å snakke med?

Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent og er gratis å ringe på telefonnummer: 116 111.