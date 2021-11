FHI: – Total nedstenging er ikke på dagsorden

Koronapass kan bli innført i Norge. – Et virkemiddel for å unngå å ha mer inngripende tiltak, sier FHI-direktøren.

Fredag skal Jonas Gahr Støre (Ap) holde sin første koronapressekonferanse som statsminister.

I forkant av pressekonferansen har helsemyndighetene gitt regjeringen anbefalinger blant annet knyttet til bruk av koronasertifikat innenlands.

De har også i sine råd fokusert på forsterket smittevern, TISK og grensekontroll, skriver NTB.

Det kommer ikke noen råd om nasjonale nedstengingstiltak.

– Total nedstenging har ikke vært på dagsorden. Vi er i en situasjon der veldig mange har god beskyttelse mot sykdommen, og da gjelder det å beskytte dem som ikke er det, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til TV 2.

BIVIRKNINGER: FHI gjør risiko- og nyttevurderinger når de skal bestemme hvilke grupper som skal bli anbefalt å ta tre koronadoser. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Pass for å gå på restaurant?

Et virkemiddel for å eventuelt unngå nasjonal nedstenging, er koronasertifikat.

I et koronasertifikat vises vaksinasjonsstatus og/eller resultat fra covid-19-test.

Danmark er et av de landene som igjen har tatt i bruk koronapass. Der må du vise passet om du skal på restaurant, nattklubber og større arrangement for eksempel.

Hvordan det vil bli i Norge, blir trolig kjent på pressekonferansen fredag.

Stoltenberg sier at de vurderer bruken av koronasertifikat annerledes nå enn tidligere i år.

– Koronasertifikat ser vi på som et forholdsvis lite inngripende tiltak. Det er en annen situasjon nå, når det er tilbud om vaksine til alle, sier direktøren og fortsetter:

– Vi ser på koronasertifikat som et virkemiddel for å unngå å ha mer inngripende tiltak, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt, sier hun.

DANMARK: Koronapasset i Danmark har ført til at flere uvaksinerte har latt seg vaksinere. Foto: SIGNE GOLDMANN / AFP / NTB

Tre viktige tiltak

Et veldig viktig tiltak nå, er at folk må vaksinere seg, sier FHI-direktøren.

– Det aller, aller viktigste er å holde seg hjemme når man er syk, slik at man ikke smitter andre og at man tester seg, sier Stoltenberg.

Det er lokalt strenge tiltak i noen kommuner, blant annet i Tromsø og Trondheim. Selv om det innføres tiltak lokalt, betyr ikke det at det også vil komme tiltak nasjonalt, sier Stoltenberg.

– Vi mener å kunne komme veldig langt og kanskje helt i mål med tiltak som ikke er så inngripende, sier direktøren, som viser til innleggelsestallene.

Tredje dose for yngre

Tidligere torsdag sa hun at de har begynt å planlegge for en tredje dose for dem under 65 år.

Hun sier at de regner med en tredje dose vil bli innført. Når og for hvem har de ikke bestemt ennå.

– Det er ganske mange det kan bli en stund til at blir aktuelt for, fordi det skal ha gått seks måneder fra andre dose til tredje dose, sier Stoltenberg.

På et møte med flere norske kommuner torsdag ga FHI beskjed om at de vurderer å redusere intervallet til fem måneder, skriver Fædrelandsvennen.

– Vil det hjelpe på innleggelsestallene når de også under 65 år vil få tilbud om tredje dose?

– Det kan godt tenkes. Det er en av de tingene vi ser på nå, sier Stoltenberg til TV 2.

Hun sier at i vurderingen om også yngre personer skal få en tredje dose, gjør de nytte- og risikovurderinger, altså risiko for bivirkninger opp mot nytten for den enkelte, for samfunnet og smittespredningen.