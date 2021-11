Skole og barnehage evakuert etter brann i enebolig på Finnsnes

Torsdag ettermiddag stod en enebolig i full fyr på Finnsnes i Senja kommune, og politiet har startet evakuering som følge av røyken i området.

Klokken 14.15 opplyser operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Det ryker enda på stedet, og det som gjenstår nå er bare etterforskning, og finne ut hva som har skjedd.

Augensen sier videre at det er omtrent 20 hus som er evakuert som følge av brannen, i tillegg til en barnehage og en barne- og ungdomsskole.

Evakuering

Politiet fikk melding om brannen klokka 11.43.

– Det brenner i en enebolig, så det er mye røyk i området. En barne- og ungdomsskole og en barnehage evakueres som følge av at røyken har nedfallsområde der. Også nærliggende boliger evakueres, sa Augensen til TV 2.

Personene som bor i eneboligen, er gjort rede for.

Nærliggende boliger evakueres også. https://t.co/a8L5hx96Uw — Troms politidistrikt (@polititroms) November 11, 2021

Reddet hund

– Brannvesenet har reddet ut en hund fra huset, som er fraktet til veterinær, sier operasjonslederen.

Augensen sier at det er synlige flammer fra huset, og at brannvesenet jobber med å slukke brannen. Det er ikke kontroll på brannen.

Eneboligen ligger i et boligfelt, men det er for tidlig å si om det er fare for spredning til andre bygg, opplyste politiet.