– Ingen kosetur for å heie på Johaug!

Anette Trettebergstuen kan ikke reise til Beijing-OL som ukritisk heiagjeng. Det vil være et knefall for et autoritært regime som stadig blir verre.

Norges Idrettsforbund har invitert idrettsminister Anette Trettebergstuen til OL i Beijing. Vår nybakte idrettsminister er usikker på om hun skal reise. Det skjønner jeg godt. Hun står nå i et vanskelig dilemma der begge svaralternativene vil bli tolket inn i en betent politisk kontekst.

Uansett hva Trettebergstuen velger å gjøre vil det innebære å ta et tydelig standpunkt. Det finnes ingen nøytral løsning her.

Hvis hun reiser til Kina vil mange med rette mene at hun bidrar til å legitimere Kinas olympiske leker og et regime som blir stadig mer autoritært. Menneskerettighetsbruddene Kina står for er godt dokumentert. Selvsagt er det problematisk om norske politikere kan tas til inntekt for dette regimet. Kina kommer til å bruke OL i Beijing for alt det er verdt. Utenlandske politikeres tilstedeværelse på tribuner og medaljeseremonier vil være en fjær i hatten for kinesiske myndigheter.

Det å ikke reise vil være å sende et enda tydeligere signal. Normalt sett ville en idrettsminister ikke nølt med å akseptere en invitasjon til et OL. Å si nei vil være en klar protest, en form for politisk boikott.

Trettebergstuen har arvet et vanskelig utgangspunkt i denne saken. Norske myndigheter har lenge prøvd å fikse forholdet til Kina. Som kjent var idretten et av virkemidlene som ble brukt. Norges idrettsavtale med Kina gjelder fremdeles. Politikere fra partier som satt i regjering da idrettsavtalen ble inngått sier nå at de ikke ville reist til Beijing-OL. Men det er lett å ha det moralsk riktige standpunktet når man ikke lenger har ansvaret for Norges forhold til et av verdens mektigste land.

I invitasjonen Trettebergstuen har fått fra Norges Idrettsforbund skriver de at “NIF vil sette stor pris på besøk av Statsråden under OL og/eller PL, og det vil være til stor glede og inspirasjon for utøverne og deres støtteapparat”.

For vår nye idrettsminister er det selvsagt viktig å etablere et godt forhold til idrettsbevegelsen og deres ledere. Men norsk idrett må forstå at Trettebergstuens svar på denne invitasjonen handler om langt mer enn hennes entusiasme for norske medaljekandidater. Hvorvidt Trettebergstuen reiser til Beijing-OL eller ikke er ikke avgjørende for hennes troverdighet som fanebærer for norsk idrett.

Alle bør skjønne at en invitasjon til et OL i Kina ikke er som andre invitasjoner fra idretten. Det handler ikke om å stille opp på idrettstinget, sitte på tribunen i Holmenkollen eller åpne en ny idrettshall.



Det handler om at idrettsministeren risikerer å bli tatt til inntekt for åpenbar sportsvasking fra et regime som er verdensledende når det gjelder sensur og overvåkning av egne innbyggere, som fengsler dissidenter over en lav sko og som plasserer etniske minoriteter i interneringsleire. Kinas forfølgelse av uigurene er så grov at vi snakker om forbrytelser mot menneskeheten.

Hvis Trettebergstuen ikke ønsker å bli tatt til inntekt for dette regimet er det ikke mulig å reise til Beijing på kosetur for å heie Therese Johaug frem til gull på 3-mila.

Hvis idrettsministeren velger å reise til OL, må det være med en klar plan for hvordan hun skal sørge for at hennes tilstedeværelse ikke bidrar til å legitimere Kinas sportsvasking. Hun må ha et troverdig svar på hvordan hun skal bruke turen til å markere motstand mot Kinas menneskerettighetsbrudd. Å reise utelukkende som heiagjeng vil være et knefall for Kina.