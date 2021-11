Frykter hvitvasking av vannpenger

Eirawaters produserer kildevann i Eresfjord i Molde kommune og eies blant annet av et saudiarabisk selskap. Nå har bankforbindelsen Romsdalsbanken gått til det skritt å si opp kundeforholdet med vannprodusenten fordi de – ifølge banken – ikke har dokumentert pengenes opprinnelse.

Ifølge rettsboka handler saken om at selskapet er tilført kapital gjennom 21 transaksjoner på totalt 23 millioner kroner fra utenlandske eiere, samt 56 millioner kroner i andre overføringer. Etter hvitvaskingsloven mener banken at de har en lovpålagt plikt til å avvikle kundeforholdet når de ikke vet hvor pengene kommer fra.

Risikerer konkurs

Eirawaters svarte med å gå til Romsdal tingrett og be om midlertidig forføyning der de ber om rettens medhold til å forby banken å avslutte kundeforholdet frem til det foreligger en rettskraftig dom.

– Eirawater har ingen annen bankforbindelse i Norge, og oppsigelsen vil føre til at selskapet vil bli hindret i å drive sin virksomhet og mest sannsynlig må melde oppbud, er hovedbegrunnelsen.

Eirawater mener de har gitt god dokumentasjon på hvor pengene stammer fra etter at banken første gang ba om dette i januar 2020. Ifølge rettsboka fra tingretten er det lagt frem dokument med eierstrukturer samt kopi av pass til personlige aksjonærer der en tidligere pilot som har gjort seg styrtrik på olje og gass, er blant de eierne som har overført penger.

Men selv om Eirwater underveis har fremlagt ytterligere informasjon og dokumentasjon, mener retten at det fortsatt mangler tilstrekkelig dokumentasjon på midlenes og formuens opprinnelse.

Risikokunde

Retten er også enig med banken i at Eirawater må anses som en såkalt særlig risikokunde.

– Risikoen er her særlig knyttet til hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, men også til terrorfinansiering. Det vises til at det vesentlige av midlene er overført til Eirawater fra Saudi-Arabia og De Forente Arabiske Emirater. Det dreier seg om to lukkede regimer hvor menneskerettighetene ikke står sterkt. Saudi-Arabia har også tidligere stått på EUs liste over land som ikke gjør en god nok jobb mot terrorfinansiering og hvitvasking.

Romsdal tingrett har avvist begjæringen om å ta den midlertidige forføyningen til følge. Det betyr at banken kan avvikle kundeforholdet med Eirawaters. I tillegg må Eirawater betale nærmere 700 000 kroner i saksomkostninger knyttet til juridisk bistand.