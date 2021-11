Uaktuelt å spare spillere: – Vi er ikke gode nok til å leke med den tanken

Seks av Norges spillere står i fare for å måtte stå over Nederland-kampen, men å spare spillere er uaktuelt for Ståle Solbakken.

Se Norge-Latvia på TV 2 og Play lørdag fra klokken 16.00!

Se hva Solbakken sier om karantene-problemene øverst!



Mohamed Elyounoussi står selv i fare for å måtte stå over Nederland-kampen, dersom han pådrar seg et gult kort mot Latvia. På pressekonferansen uttalte Southampton-spilleren at det ikke er en hindring for ham.

– Jeg hadde brukt meg selv, sier Elyounoussi.

Reagerte på nytt Haaland-spørsmål

Totalt er det seks spillere som står i fare for å måtte stå over Nederland-kampen.

Martin Ødegaard, Ørjan Håskjold Nyland, Mohamed Elyounoussi, Andreas Hanche-Olsen, Stefan Strandberg og Kristian Thorstvedt. Men for landslagssjef Ståle Solbakken er det helt uaktuelt å spare spillere med tanke på en mulig karantene.

– Vi er ikke i en posisjon, vi er ikke gode nok til å leke med den tanken. Vi kommer til å spille med det laget som er sterkest den dagen, sier Solbakken.

– Det innebærer nok at flere av de som starter har gult kort.

– Vi kommer nok til å få en melding av Erling.

Norge må klare seg uten Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland i de kommende skjebnekampene. Jærbuen sliter med en skade, men skal ifølge Dortmund-topp Michael Zorc reise og følge landslagets kamper.

Det blir trolig fra tribunen ettersom Ståle Solbakken onsdag avviste at Haaland ville slutte seg til landslagsgruppen.

Solbakken rister på hodet av tysk Haaland-melding

– Vi kommer nok til å få en melding av Erling, sier Elyounoussi.

Solbakken fikk også spørsmål om han forventet at Haaland ville følge landskampene fra tribunene.

– Jeg aner ikke. Det er ikke mitt bord. Jeg vet ikke hvor han skal se kampen fra. Det kan godt hende det er riktig. Jeg vet ikke hvor han er eller hva han skal. Han må gjerne møte opp med det norske flagget malt i ansiktet og flagg, men jeg har ikke snakket med Erling på åtte-ti dager, sier Solbakken.

Torsdag ble det klart at Trabzonspor-spiller Anders Trondsen hentes inn i troppen. Han erstatter skadde Fredrik André Bjørkan.