Line (26) vokste av seg sykdommen - så møtte hun veggen

– Jeg husker veldig godt en episode på skolen mens jeg lekte gjemsel eller boksen går. Jeg fikk forvarsel om anfall, men rakk ikke å si ifra til noen før jeg fikk det. Da ropte noen «Line har anfall!», og hentet læreren. Det var en følelse av at jeg så gjerne ville si noe, men jeg klarte ikke, forteller Line til TV 2.

Som barn hadde Line Løvlie Opedal (26) feberkramper når hun fikk høy feber, og hun var fire år gammel da hun fikk sitt første epilepsianfall.

Gjennom barndommen og tidlig ungdomstid hadde hun både såkalte GTK-anfall og absenser. Førstnevnte er krampeanfall som ofte er forbundet med epilepsi, mens absenser er kortvarige fjernhetsepisoder.

Line opplevde både å beholde og å miste bevisstheten under anfall. Ofte kunne hun se lysglimt noen sekunder før anfallet kom, som et forvarsel.

Ble kvitt anfallene

Etter anfallene ble Line utslått og måtte reise hjem fra skolen for å hvile. Hun slet med lese- og skrivevansker, og som følge av epilepsien fikk hun også mye fravær fra skolen.

Hun opplevde skolen som utfordrende. Line hadde tilrettelagt undervisning fra tredje klasse og gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Da hun startet på videregående startet hun også på tilrettelagt linje.

– Skolen var ikke alltid lett og jeg trivdes ikke alltid, men jeg har alltid stått på, sier Line.

Hun forteller likevel at hun møtte forståelse og god hjelp fra klassekameratene.

– Vi har alltid vært veldig åpne om at jeg har epilepsi, så alle lærerne og elevene i klassen og parallellklassene visste hva de skulle gjøre. Jeg ble aldri mobbet for det, og føler meg veldig heldig der, sier Line.

Gjennom årene gikk det lengre og lengre tid mellom anfallene, og da hun var 16 år og skulle starte på videregående ble hun helt friskmeldt fra epilepsien.

Møtte veggen

Selv om en byrde falt fra skuldrene da anfallene ble borte, ble ikke Line kvitt tilleggsvanskene som fulgte med. Skolearbeidet opplevdes fremdeles som utfordrende, og Line måtte jobbe hardere enn de fleste for å komme seg gjennom.

I 2018 møtte hun veggen psykisk. Det skjedde etter at hun over tid hadde slitt med den fysiske helsen, i tillegg til at hun hadde mye stress og gikk gjennom et samlivsbrudd.

– Jeg ble redd for å være alene, redd for det sosiale, redd for å gå ut, og redd for å spise fordi jeg hadde problemer med magen. Jeg følte på meg at dette her trenger jeg hjelp til å komme meg ut av, sier Line.

Hun ble diagnostisert med angst og depresjon, og ble fortalt at det kunne ha en sammenheng med epilepsi-diagnosen. Line gikk til behandling hos psykolog, men utenom det våget hun ikke å gå ut døra, i frykt for å få et panikkanfall.

– Jeg var innestengt i seks måneder, og man føler seg jo som den eneste i hele verden som sliter.

Line trekker fram familien sin som gode støttespillere, og forteller at hun ikke ville vært der hun er i dag uten dem.

I årene som fulgte har hun vært åpen om sin psykiske helse, og sakte men sikkert har behandlingen gitt resultater. Nå er Line snart ferdig utdannet helsesekretær.

– Det er først nå, etter tre år, at jeg kan si at jeg føler meg som meg selv igjen.

November omtales som «epilepsy awareness month». I år er det nettopp disse tilleggsvanskene forbundet med epilepsi, som står i fokus for måneden.

Vil hjelpe andre

Selv om hun ikke lenger har epilepsi, føler Line at hun fremdeles har mye til felles med dem som har det. Hun bruker mye av tid på frivillig arbeid for Epilepsiforbundet, og har vært ansvarlig for oppstarten av forbundets Snapchat-konto (ungepilepsi).

Der organiserer Line over 30 personer, som snapper om sine liv og erfaringer med både epilepsi og psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES). Kontoen har omtrent 600 faste følgere.

Hun forteller at hovedmotivasjonen hennes er tilbakemeldingene hun får fra mennesker som følger med på kontoen.

– Jeg husker veldig godt en tilbakemelding fra en dame som hadde en baby som nylig var diagnostisert med epilepsi. Da tenker man jo «hvordan ser fremtiden ut for barnet mitt?», og hun takket for at vi viste at det går an å leve hverdagen fint med epilepsi, sier Line.

I tillegg brenner Line for å hjelpe andre som føler seg alene som følge av diagnosen, og er derfor med på å arrangere digitale ungdomstreff for unge med epilepsi eller PNES, pårørende og andre interesserte.

– Hvis man er interessert i å være med kan man sende en mail til oslo@epilepsi.no. Jeg vil at folk skal vite at om de har møtt veggen og falt ned, så er det alltid en vei opp.

Møtte bestevennen

ENDTE I NORGE: Utveksling og kjærligheten ledet Aisling Crotty til Norge, hvor hun har engasjert seg for å sette epilepsi og PNES på agendaen. Foto: Privat

Gjennom arbeidet i Epilepsiforbundet møtte Line irske Aisling Crotty (30), som nå er hennes beste venn. Hun er nemlig ansvarlig for Epilepsiforbundets Instagram-konto, og har selv epilepsi og PNES. Aisling fikk sitt første anfall som 14-åring.

– Jeg fikk det på rommet mitt mens jeg stod foran speilet og børstet håret. Jeg husker at jeg våknet opp til at foreldrene mine og broren min så veldig bekymret ut, sier Aisling til TV 2.

Det var hennes 11 år gamle bror som fant henne bevisstløs på gulvet. Gjennom puberteten og i årene som fulgte, håpet Aisling at hun skulle vokse av seg anfallene, men i en alder av 30 år får hun dem fremdeles.

Svekker selvstendigheten

Aisling får både GTK-anfall, absenser, myoklonier (plutselige, korte rykk i musklene), og psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES).

For henne er det ikke anfallene i seg selv som er det verste med sykdommen, men hvordan den har svekket hennes selvstendighet.

FØRSTEHJELP: Det viktigste for å hjelpe noen under et anfall er å beskytte hode og kropp, ta tiden, og IKKE putte noe i munnen deres. Ved fem minutter varighet bør du ringe 113. Foto: Epilepsiforbundet

– Jeg kan ikke kjøre bil, drikke alkohol eller gå på festival. Ikke på grunn av strobelysene, men fordi jeg kan få anfall av for lite søvn, sier hun.

Hun har også slitt med å finne medisin som fungerer, og med bivirkninger av medisiner. I november oppfordrer hun alle til å søke kunnskap om epilepsi og tilleggsvanskene som ofte følger.

– For å støtte «epilepsy awareness month» kan man bli medlem i Epilepsiforbundet, og man kan også lære seg førstehjelp ved anfall. Da er det en sjanse for at man kan redde noens liv en dag.

Etterlyser helhetlig behandling

Mia Tuft er nevropsykolog og har jobbet med epilepsi siden 2008. I en forskningsartikkel skriver hun og medforfatterne at psykiske lidelser, som oftest i form av angst og/eller depresjon, forekommer to til tre ganger hyppigere hos personer med epilepsi enn hos den generelle befolkningen.

Tuft mener de psykiske problemene som kan følge med epilepsi ofte blir oversett og forblir ubehandlet, til tross for at de kan forringe livskvaliteten mer enn de epileptiske anfallene i seg selv.

– Jeg tror vi kan bli flinkere der. Vi må få integrert også den biten, og anerkjenne at blant annet angst og depresjon for mange er en tilleggsvanske. Det må til for å gi en god nok behandling, sier hun.

Hun mener vi har god kunnskap om behandling av angst og depresjon, men ikke nødvendigvis om hvordan det kan henge sammen med epilepsi.

– Vi må nok jobbe bredere enn å bare behandle de epileptiske anfallene.

Ulike former for angst

Tuft har forsket på angst som følge av epilepsi, og forteller at angstanfallene kan komme både før, under eller etter epilepsianfallene.

NEVROPSYKOLOG: Det kan trekkes en tydelig sammenheng mellom epilepsi og psykiske lidelser, men Mia Tuft mener det likevel ofte overses. Foto: Hilde Brevig

– Noen angstanfall har en nevrologisk årsak. Epileptisk aktivitet i spesifikke områder i hjernen kan gi angst. Det skjer særlig hvis det er aktivitet i amygdala, som er kjent som hjernens angstsenter.

Angsten kan imidlertid også komme uavhengig av de epileptiske anfallene, og fremdeles være knyttet til epilepsien. Denne formen er mer individuell.

– Du kan selv tenke deg hvordan det er å oppleve den ukontrollerbarheten. Du kan sitte på bussen og være redd for å få anfall. Den frykten har du kanskje med deg overalt, spesielt i det offentlige rom, men også om du er alene, sier Tuft.

Mindre stigma

En medvirkende årsak til utvikling av angst kan være opplevd stigma og kunnskapsmangel om sykdommen.

– For 60 år siden var det ikke uvanlig at man gjemte bort barna hvis de hadde mye epileptiske anfall. Nå er det heldigvis annerledes. Det er fortsatt en vei å gå, men de fleste ønsker åpenhet, sier Tuft.

Hun tror stigmaet har sunket betraktelig i Norge, men at det fortsatt er noe uvitenhet om epilepsi hos den øvrige befolkningen. Derfor mener hun det er positivt med barnebøker og annen opplysning om temaet.

– Mange tar tak i dette og informerer om epilepsi i barnehager, skoler og på arbeidsplasser. Jeg har veldig tro på å snakke om det, sier hun.