Boeuf bourguignon - smakfull biffgryte

Dette trenger du til 4-5 personer:

Ca. 800 g benfritt storfekjøtt av høyrygg, bog og mørbrad

Ca. 100 g bacon

2-3 fedd hvitløk

Smør/olje til steking

8-10 småløk

2-3 gulrøtter

1 ½ ts salt

Grovmalt pepper

1 ss tørket Provence urtekrydderblanding

1 laurbærblad

4 ss tomatpuré

2 ss hvetemel (kan sløyfes for de som ikke tåler gluten, jevn da gryteretten med maisennamel rørt i litt kaldt vann mot slutten av trekketiden)

3 dl rødvin

Ca. 3 dl kraft eller buljong

8-10 små delikatesse løk

Ca. 250 g sopp

Persille

Slik gjør du:

Skjær kjøttet i store terninger. Skjært bacon i biter og sprøstek i smør/olje i en vid gryte/panne med høye kanter. Ta opp baconet. Brun kjøttet i flere omganger i fettet i pannen, dryss på salt, pepper og hvetemel og rør om. Tilsett finhakket hvitløk, tørkede urter, laurbærblad og tomatpuré. Hell over kraft og vin under omrøring. Kok opp og la kjøttet trekke ca. 50 minutter under lokk.

Rens små løk og og stek i pannen sammen med sopp. Del gulrøtter i staver og tilsett i gryta, sammen med brunet sopp og løk. Kok opp og la trekke uten lokk 30-40 minutter til kjøttet er mørt. Smak til med salt og krydder. Dryss over rikelig med finhakket persille før servering.

Server med potetmos.

Potetmos:

Kok melene poteter (mandelpoteter eller andre melene poteter) og sellerirot i usaltet vann. Hell av kokevannet. Mos poteter og sellerirot og spe med varm melk eller matfløte. Smak til med litt smør, revet parmesan, salt og pepper.