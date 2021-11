Fotballtalentet (18) ble lam fra brystet og ned – nå har han tatt sine første steg

18 år gamle Sæha Heirati fikk en alvorlig ryggmargsskade for to år siden. Nå har han vært i Thailand for omfattende behandling.

18 år gamle Sæha var et stort fotballtalent og drømte om spill i Premier League. En alvorlig ulykke på fotballavslutning la drømmen i grus.

I en uskyldig lek krasjet 18-åringen inn i en lagkamerat og brakk nakken.

– Jeg var ganske sikker på at jeg var lam da, for jeg kunne ikke bevege på noen ting. Jeg ble bare liggende der, forteller Raufoss-gutten til TV2.

Sæha ble operert på Ullevål sykehus samme kveld, og ble sendt til Sunnaas for rehabilitering etter en uke.

OPPTRENING: Sæha trener med familien sin hver eneste dag. Her sammen med faren Navid. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Seks måneder i Thailand

Familien hans ville gjøre alt for å få han på beina igjen, og brukte mye tid på research. Til slutt fant de et sykehus i Thailand som tilbyr en behandlingsform som innebærer elektrisk stimulering av ryggmargen.

11 måneder etter skaden reiste Sæha ned med sin far.

– Jeg dro for å få et implantat i ryggen som sender elektriske impulser gjennom ryggmargen, forteller 18-åringen om den omfattende operasjonen.

Denne formen for behandling tilbys foreløpig bare i noen få land i verden, men for Sæha ga den resultater. Nå har den tidligere fotballspilleren tatt sine første steg igjen.

– Jeg trente 5-6 timer hver dag, og jeg var der i 6 måneder. Det gjorde at jeg til slutt kunne gå litt med hjelpemidler, sier han.

PÅ BEINA: Sæha går flere timer hver dag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Sæha var den første nordmannen til å få denne behandlingen i Thailand. Nå har han vært en pådriver til at også flere pasienter fra Sunnaas har søkt hjelp på det samme sykehuset.

– Jeg har fått til mye mer enn de trodde

De norske legene fortalte Sæha at det bare var én prosent sjanse for at han kunne gå igjen.

– Disse legene her er skeptiske, men jeg har fått til mye mer enn de trodde, innrømmer han.

Han legger ned mange egentreningstimer om dagen. Ofte sammen med moren og faren sin, som bor sammen med han på Sunnaas.

– Målet er å kunne bli best mulig og kunne gå best mulig, presiserer 18-åringen.

I februar reiser han videre til Colombia for stamcellebehandling. Deretter venter et treningsopphold i USA.

Takknemlig for støtten

Behandlingene i utlandet er kostbare. Turen til Thailand kostet i underkant av to millioner kroner. Raufoss fotballklubb har derfor opprettet en egen Spleis for å hjelpe familien med å dekke utgiftene.

FÅR STØTTE: Sæha er takknemlig for all støtte han har fått. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg er veldig takknemlig for at de gjorde det. Det at hele lokalsamfunnet støtter meg, det setter jeg veldig stor pris på, sier han, og legger til:

– Det gjør at jeg blir enda mer motivert til å kjempe hardere.

18-åringen oppdaterer også venner og bekjente om reisen på sin Instagram-profil, @s.heirati.