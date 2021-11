Lei av spekulasjonene: – Jeg hadde vært stolt av det og ropt det ut

Boken har allerede skapt store overskrifter og setter et punktum for et langt og innholdsrikt liv i politikken. Og hovedpersonen selv har aldri vært lykkeligere.

– Det er klart det er litt uvant, men det er også veldig deilig. Jeg har vært med veldig lenge og begynte å gå litt tom, sier Siv Jensen til God morgen Norge.

– Jeg var for lite sammen med venner og familie og til stede i mitt eget liv. Jeg ville ikke mer av det, jeg ville være tettere på dem jeg er glad i.

Den tidligere Frp-lederen forteller at livet er ganske fint og at hun har fått mye mer tid. Men det er ingen fare for at hun skal kjede seg.

For med en ny og spennende jobb i Redningsselskapet, forespørsler om foredrag og en hund som hun storkoser seg med, er det nok å holde fingrene i.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Tilsendt avføring og brukte bind

Selv om livet nærmest aldri har vært bedre, ser Jensen tilbake på 25 år i politikken med stor glede.

– Jeg har lært så mye av de årene. Det har vært en reise stort sett på godt, men også med krevende situasjoner.

Jensen beskriver situasjoner der hun ble kalt nazi-jævel, ble spyttet i ansiktet, og fikk tilsendt avføring og brukte bind i posten.

– Som ung politiker er det ganske brutalt å møte, men man blir ganske herdet.

FERDIG I POLITIKKEN: Siv Jensen har gjort det klart at hun ikke kommer tilbake. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun lærte tidlig å ta et skritt tilbake og ha et bevisst forhold til at det er forskjell på private Siv Jensen og den offentlige Siv Jensen. Samtidig tror hun det er mye verre for dagens unge politikertalenter der kritikken kommer mye tettere på via sosiale medier.

Hun oppfordrer alle som har levd et langt liv i politikken om å strekke ut en hånd og å stille opp for unge mennesker som ønsker å søke seg inn i det.

– Det er viktig for demokratiet at det hele tiden rekrutteres unge, flinke mennesker inn i alle partiene, og at vi prøver å stille opp og er litt mentorer, sier Jensen.

Lei spekulasjoner rundt seksualitet og singelliv

Mediene har i alle år spekulert rundt Jensens singelliv og seksualitet. En spekulering Jensen selv er mektig lei.

– Hadde jeg vært lesbisk, så hadde jeg vært stolt av det og ropt det ut, sier hun og fortsetter:

– Det som har irritert meg er at fordi jeg ikke har vært gift med barn, Volvo og rekkehus, så har det vært noe rart med meg.

Jensen påpeker at mediene ofte har vært veldig nærgående og nærmest grafsende.

– Det har man liksom lov til å gjøre med single folk. Man går jo ikke over til en gift politiker og spør hvordan det går med kona, om de har kranglet mye i det siste. Det er en anstendighetsgrense man ikke går over, men man kan gå veldig mye nærmere overfor single mennesker.

– Det syns jeg man skal holde seg for god til. Privatlivet har ikke pressen noe med. Det har påvirket meg så mye at jeg har vært veldig privat om privatlivet mitt.

Vanskelig å date som politiker

Hun bekrefter at savnet etter en partner absolutt har vært der, men innser også at det å skulle gå på date med selveste Siv Jensen ikke alltid er like lett.

– Det hadde sikkert vært lettere hvis man var i et etablert forhold før man ble en kjent politiker. Det å skulle gå på en date hvor alle ser på deg, det er kjipt for meg. Da er det ikke så lett for en stakkars mann å skulle slappe av i noe sånt.

Og noen ting har gått offentligheten hus forbi. For i boken «Siv - Med egne ord» kommer det blant annet avsløringer om kjærester som har vært sneket inn på Stortinget.