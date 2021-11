Dortmund-topp forsvarer Haaland-reise

Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc avviser bestemt at Erling Braut Haaland gjør skaderehabilitering i Spania mot klubbens ønske.

Haaland sliter med en hofteskade og er ventet å være ute i mange uker. Han er således uaktuell for spill i Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland de kommende dagene.

Onsdag skrev tyske Sport Bild at Haaland gjennomfører deler av sin rehabilitering i spanske Marbella, selv om ledelsen i Dortmund har lagt til rette for og ønsket at klubbens skadde spillere skulle holde seg i Tyskland.

Trener Marco Rose skal ifølge avisen ha meddelt spillerne beslutningen. Haaland-agent Mino Raiola skal imidlertid ha sendt klubben et brev med beskjed om at nordmannen vil oppholde seg noen dager i Marbella.

Skal følge Norge

Til tyske Sky sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc at Marbella-reisen er klarert med klubben.

– Erling gjennomfører en par dager med rehabilitering i Marbella og vil deretter følge landslaget (Norge). Men alt har vært klarert med klubben i en tid. Treneren sa at det er OK, sier han til kanalen.

Zorcs uttalelser må tolkes dit hen at Haaland vil være på plass når Norge avslutter VM-kvalifiseringen med det som etter alle solemerker blir en skjebnekamp mot Nederland på De Kuip i Feyenoord i neste uke.

Ståle Solbakken avviste imidlertid tirsdag at Haaland skulle slutte seg til troppen som en mental støtte for spillerne.

Solbakken rister på hodet av tysk Haaland-melding

Konkret plan

Dortmunds lagsjef Sebastian Kehl uttaler seg på sin side til Bild torsdag om Haalands opptrening.

– Vi har diskutert oss fram til en konkret plan med Erling og teamet hans. Han er for tiden i utlandet i noen dager, fortsetter rehabiliteringsprogrammet der og blir intensivt tatt hånd om. Erling kommer tilbake til Dortmund i neste uke og vil fortsette å jobbe her, sier han til avisen.

Når den norske målmaskinen er tilbake på banen, er inntil videre usikkert. Toppkampen i Bundesliga mot Bayern München tidlig i desember er nevnt som et mulig mål. Samtidig tyder andre rapporter på at det kan dra seg mot nyttår før hofteskaden er tilbakelagt.

(©NTB)