Tengs-anken er forkastet, melder Dagbladet

Det ble besluttet av Sør-Rogaland tingrett at den siktede 51-åringen måtte sitte 12 uker i varetekt.

Anken ble forkastet, og dermed må mannen sitte i varetekt frem til 20. januar.

– Min klient er naturlig nok skuffet over avgjørelsen. Vi vil nå bruke tid på å gå gjennom kjennelsen, før vi vil vurdere om det har noe for seg å anke videre til Høyesterett, sier forsvareren til Dagbladet.

Kristensen sier til Stavanger Aftenblad at de vil vurdere grunnlaget for å anke fengslingsbekjennelsen til Høyesterett.

Retten konkluderte i oktober at det var sterkt sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for.

Nekter straffskyld

Da den siktede måtte møte i retten i oktober nektet han straffskyld.

Han var ikke selv tilstede i retten, men ble representert av sin forsvarer Stian Kristensen.

Kristensen mente da at vilkårene ikke var tilstede for varetektsfengsling.

– Mistankegrunnlaget er ikke styrket – i alle fall ikke nok – til at vilkåret er oppfylt, sier Kristensen.