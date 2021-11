– Jeg har vært livredd for gjeld i hele mitt liv. Det er derfor vi har overlevd

– Det er ekstremt når all omsetning blir borte, sier Per G. Braathen.

Braathen eier gjennom sitt selskap Braganza flere skandinaviske reiselivsbedrifter, som alle har fått merke pandemien hardt: Reisebyråene Ticket og Escape Travel, det regionale flyselskapet BRA i Sverige, og Dyreparken i Kristiansand.

– Vi gikk fra omtrent 10,5 milliarder i omsetning, til 170 millioner i 2020. 98 prosent nedgang i omsetning, forteller Braathen i TV 2-programmet Bare business.

Braathens SAFE

Per G. Braathen er født og oppvokst i en luftfartsfamilie. Bestefaren Ludvig startet Braathens SAFE i 1946, og det norske flyselskapet konkurrerte med SAS i over 50 år. Så ble konkurransen for hard, og i 2001 solgte Per, broren Erik og familien Braathens SAFE til SAS.

– Det var hardt. Men selskapet var nesten konkurs, så det var ikke noe valg. Mange trodde ikke det kunne gå så dårlig med en så sterk merkevare, men det gjorde det, forteller Braathen.

BRA

Per Braathen ga ikke opp luftfart, men så til Sverige - der han har bygget opp flyselskapet BRA (Braathens Regional Airlines) med innenlands, regionale flyvninger.

Da pandemien brøt ut, forsvant passasjerene. Og Braathen måtte ta raske grep. Sverige hadde ikke like permitteringsregler som i Norge, og i løpet av kort tid måtte selskapet si opp de fleste av de rundt 850 ansatte. Selskapet gikk gjennom en full restrukturering, etter å ha søkt om konkursbeskyttelse.

I høst har Braathen fått inn en ny deleier, et svensk pensjonsfond, og han er optimistisk:

– Vi har kommet ut av pandemien med vesentlig lavere kostnader. Vi gikk fra 26 til 12 fly, og de 12 flyr nå. Og vi har 5-600 nyansatte medarbeidere på plass igjen, forteller han.

Statseide SAS

Også Norwegian har i pandemien gått gjennom en enorm prosess for å slette gjeld og bli et mindre og mer effektivt selskap.

Nå mener mange flyeksperter at SAS er det selskapet i det nordiske markedet med størst utfordringer: SAS har fått økonomisk hjelp av sine statlige eiere Sverige og Danmark, men analytikere tror at selskapet må hente enda mer penger i løpet av neste år.

– SAS har mye gjeld. Det er veldig mange flyreiser som må selges for å betale tilbake den gjelden SAS har, sier Braathen og fortsetter:

– Jeg har vært livredd for gjeld hele livet. Det er derfor vi har overlevd, sier han.

– Sovepute

Han vil ikke spekulere i hvor store problemer SAS kan stå overfor, men han mener at både SAS og andre delvis statseide flyselskaper i Europa skulle ha tatt større grep tidligere for å effektivisere driften. Dette kunne ha vært mulig, selv om de måtte opprettholde noen flyvninger som kritisk infrastruktur.

– Mange av de store selskapene har staten som eier, og noen er blitt enda mer statseide. Og det kan være en sovepute, sier Braathen, og fortsetter:

– Vi som er helt privateide måtte gjøre mye veldig tidlig under pandemien, mens de statseide har jo ikke trengt det. De har jo fått penger hele veien, sier han.

Flyr

Midt i pandemien og luftfartens største krise noen gang, lanserte Per Braathens storebror Erik Braathen det splitter nye norske flyselskapet Flyr. Lanseringen skjedde da Norwegian var svært nær konkurs, og det var regnet at Flyr ville fylle et tomrom hvis Norwegian ikke klarte seg.

Men Norwegian har kommet gjennom krisen. Og da Flyr begynte flyvninger nå i høst, har markedet vært tøffere enn selskapet regnet med. Denne uken ble det kjent at Flyr må hente inn mer penger fra aksjonærene, og aksjekursen har falt kraftig i dagene etter.

Per Braathen mener at broren har satset i et svært tøft, norsk marked:

– Det er krevende med luftfart. Det er mange faste kostnader, oljeprisen går opp og ned, og det er leie av fly. Og det er krevende når det blir mange aktører i et lite marked, sier han.

Reiselivet framover

Av Per Braathens selskaper har Dyreparken i Kristiansand kommet bra gjennom pandemien. Nordmenn på norgesferie både 2020 og 2021 ga gode besøkstall.

Per G. Braathen eier også Dyreparken i Kristiansand. Foto: TV 2

– Det er fantastisk. Ledelsen fikk til gode løsninger, i en tid der det var usikkerhet på alle kanter. I mai i fjor visste vi jo ikke engang om vi kunne åpne for sommeren, sier Braathen.

Nå merker også hans reisebyråer Ticket og Escape Travel at pågangen tar seg opp. Det samme ser hotellkjeden Scandic, der Braathen er styreleder:

– For neste år er det mye bookinger. Det har aldri vært så mye bookinger fram i tid i forhold til tidligere, sier Per Braathen, som nå mener at han kan puste ut etter et tøft halvannet år:

– Vi har overlevd. Og det er det viktigste, sier han.

