Finalisten har overrasket bettingselskapene

Bettingselskapene synes det er overraskende at Magnus Moan (38) er i finalen: – Årets store positive overraskelse.

På lørdag møtes Simon Nitsche (29) og Magnus Moan (36) i Skal vi danse-finalen. At Moan er med i finalen overrasker bettingselskapene. De hadde ikke troa på trønderen før sesongen startet.

– Jeg hadde rundt 20 i odds, så de som har stemt på meg får godt betalt om jeg vinner, ler Moan.

Betsson, Betsafe og Nordicbet ga 17,00 i odds på Moan som vinner av Skal vi danse 2021, og vurderte bare tre andre deltakere til å ha dårligere vinnersjanser.

– Man kan trygt si at Magnus har gjort våre spådommer til skamme. Det Magnus Moan har vist på parketten denne høsten, må sies å være årets store positive overraskelse, sier Adam Vella, sjef i Betsson.

Simon har vært sesongens favoritt

Sportsanker i TV 2, Simon Nitsche, har tronet øverst på listen hele veien, så det er ingen overraskelse at at 29-åringen nå er i finalen.

– Fra første program har han vist at han har tatt dansingen på alvor. Han startet på et høyt nivå og har bare blitt bedre hele veien. Hvordan han har klart å stadig legge listen høyere for seg selv, er svært imponerende, sier Vella.

– Tidligere har man sett at enkelte deltakere, som har kommet opp på et høyt nivå tidlig, ikke har klart å utvikle seg videre, legger han til.

Nitsche derimot sier han har tenkt lite på bettinglister.

– Mitt fokus har vært å komme i mål fra uke til uke. Noen ganger får man danse som James Bond, og andre ganger er man Hans og Grete – så det favorittstempelet tenker jeg har forflyttet seg litt fra uke til uke, sier han.

Magnus Moan mener likevel at presset nå må ligge på konkurrenten hans, Simon Nitsche.

– Vi gikk jo inn og så på oddsen før det hele startet, og Simon var den som lå på toppen fra dag én. Så det presset må han leve med, sier Moan med et lurt smil.

Skal vi danse oddsene før sesongen startet. Foto: Bettson

Sesongen ble annerledes

Det at hele tre deltakere har trukket seg fra årets sesong, tror selskapene er en av årsakene til at oddsen viker litt fra virkeligheten.

– Årets sesong har blitt litt annerledes, ettersom hele tre par har trukket seg. Blant dem var Anniken Jørgensen. Hun var en av de største favorittene og lå på andre plass, sier Vella.

Anniken Jørgensen, bedre kjent under navnet Annijor, måtte trekke seg halvveis i konkurransen.

Også idrettsutøver Maren Lundby og influenser Iselin Guttormsen forlot konkurransen, men disse to lå ganske langt nede på oddsen til å begynne med.

Men alt i alt synes selskapene at flere par har levert dans av ypperste kaliber i høst, og oddssetterne mener dette har vært en av sesongene hvor deltakerne har vist høyest nivå.

Se Skal vi danse-finalen på TV 2 lørdag kl 20.