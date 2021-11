Tyvenes frekke triks - slik kan du beskytte deg

To Tesla-eiere ble i natt frastjålet bilen sin. Tesla kommer med en oppfordring til bekymrede eiere.

Først fikk politiet en telefon klokka 03.30 fra en Tesla-eier på Frogner på Romerike som sa at bilen var borte.

To timer senere fikk politiet en ny telefon fra en annen Tesla-eier, ikke langt unna, på Jessheim.

Også denne personen meldte om at bilen var borte, til tross for at de hadde nøklene. Bilene som ble stjålet, var av typen Model S.

Ifølge politiet er det «sannsynligvis profesjonelle tyver i distriktet».

– De har blitt stjålet på en eller annen lur måte, sa oppdragsleder Andreas Paulsen i Øst politidistrikt til TV 2.

STJÅLET: To slike biler ble stjålet på Romerike i natt. Foto: Elijah Nouvelage / Reuters / NTB

Kode for å kjøre

Tesla Norge sier det er leit at to kunder har opplevd å få bilen sin frastjålet.

– Det er dessverre ingenting som gir full beskyttelse mot alle former for biltyveri, men Tesla har rullet ut en rekke sikkerhetsforbedringer, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i en e-post til TV 2.

En av disse forbedringene er «PIN to Drive».

– Dersom man er bekymret for biltyveri, kan man vurdere å aktivere funksjonen PIN to Drive, som gir et ekstra lag med beskyttelse, sier Roland.

«PIN to Drive» innebærer at man må taste en PIN-kode for at bilen kan starte.

– Slike funksjoner gjør det vanskeligere for tyvene å lykkes, skriver Roland videre.

Slik kan de ha gjort det

Det er imidlertid ikke bare Tesla som rammes av dette problemet. Alle biler som har keyless go (nøkkelfri start), rammes.

Ifølge Gjensidige stjeler organiserte kriminelle dyrere bilmerker som Range Rover, BMW, Audi, Mercedes og Tesla.

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad opplyser overfor TV 2 at de kriminelle som oftest stjeler bilnøklene, men de har også andre metoder.

Blant annet sier han at tyvene har elektronisk utstyr som fanger opp signalene fra nøkler til biler med keyless go (nøkkelfri start).

Slik klarer tyvene å få start på teslaen:

Dersom bilnøklene befinner seg innenfor inngangsdøren, kan man fange opp disse signalene og lure bilen til å tro at nøklene er i umiddelbar nærhet og dermed låse opp og starte bilen, forklarer Rysstad videre.

– Det finnes Teslaer som er stjålet på denne måten, sier han.

Han anbefaler, som Tesla Norge, å aktivere funksjonen «PIN to Drive».