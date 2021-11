Frykter julekaos etter økt smitte i Europa: – Det er en nødsituasjon

Det går et belte av smitte over Europa. I Tyskland frykter de at de går tom for intensivplasser før jul.

Smitten brer seg nå som et belte over mellom-Europa, viser kart som The Guardian har laget basert på tall fra John Hopkins University.

Storbritannia, Tyskland, Nederland, Danmark og Østerrike er blant landene som gjeninnfører koronatiltak. Sykehusene er under press, og dødstallene stiger.

– Det er en nødsituasjon, sier en av de sentrale personene i Tyskland under pandemien, virologen Christian Drosten, i en podcast.

Hovedsakelig er det snakk om strenge tiltak mot uvaksinerte som et forsøk på å bremse smitten og hindre nye nedstengninger, krav om avstand og stengte grenser.

Men i Nederland går helsemyndighetene torsdag ut med anbefaling om å stenge ned landet i 14 dager etter rekordhøye smittetall og det høyeste antall innlagte koronapasienter på seks måneder, skriver NL Times.

Tyskland har registrert et rekordhøyt smittehopp på over 50.000 nye tilfeller på et døgn, og intensivavdelingene på enkelte sykehus er i ferd med å fylles opp.

Drosten mener det ikke holder med testing. Han mener det er nødvendig å kontrollere smitteadferden gjennom forbud og påbud.

Julemarkedene truet

Vi går julehøytiden i møte, og hundretusener av europeere skal ut og reise. Frykten er at smittetallene vil stige enda mer når folk samles på fester, selskaper og store julemarkeder.

Statsminister Angela Merkel kaller situasjonen dramatisk og ber delstatsmyndighetene trappe opp tiltakene.

De populære julemarkedene i Tyskland står i fare for andre år på rad. Nå vurderer de krav om vaksinepass for at de i det hele tatt skal få holde åpent.

En julepyntet Unter den Linden boulevard i Berlin i 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch Foto: FABRIZIO BENSCH

– Tysklands vaksinerate er dessverre ikke høy nok til å hindre en rask spredning av viruset, sier Merkel, ifølge Reuters.

Drøyt 67 prosent av befolkningen i Tyskland er fullvaksinert. I Østerrike er tallet på fullvaksinerte 63 prosent, og Danmark 73 prosent, ifølge EUs tall.

Koronapass

Flere steder har allerede innført krav om koronapass for besøke arenaer for fritidsaktiviteter og en rekke andre steder. Systemet er kjent som «2G» i Tyskland og Østerrike.

I Østerrike har uvaksinerte ikke lenger adgang til restauranter, hoteller, frisører, sportsarrangementer og skiheiser, og regjeringen har varslet at det kan bli aktuelt at uvaksinerte ikke får besøke butikker eller forlate sine hjem om situasjonen forverres.

– Vi vil trolig ha 2G gjennom julen og nyttårsaften, sier kansler Werner Kogler til den østeriske avisen Kronen Zeitung.

I Italia, Frankrike og Latvia kan ansatte permitteres uten lønn om de nekter å vaksinere seg, og i mange land innføres påbud om at helsepersonell må være vaksinert.

I Danmark er det varslet innføring av krav om koronapass hvis ikke flere vaksinerer seg - noe som har ført til et skred av timebestillinger til vaksinering.

Munnbind

Samtidig peker mange på Spania, som ikke opplever samme økning i smitte. Landet har omtrent like stor andel fullvaksinerte som Danmark, men i motsetning til andre land, har de bevart krav om munnbind på steder med mange mennesker.

Samme tendens ser man i Italia og Hellas, som også har beholdt påbud om munnbind på folksomme steder innendørs.

Også i Norge advarer Helsedirektoratet om at sykehuskapasiteten trues. De ber om at kommuner innfører effektive tiltak. Regjeringen har innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag klokken 12.