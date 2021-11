Slik skal Elverum slå tilbake mot Kolstad

For drøyt en uke siden presenterte Kolstad sitt mye omtalte prosjekt: De skal bli Norges beste lag innen 2024, spille Champions League og de har signert fire norske landslagsspillere:

Sommeren 2022 kommer Magnus Gullerud og Torbjørn Bergerud, samt islendingene Sigvaldi Gudjónsson og Janus Smárason. Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød slutter seg til Kolstad sommeren 2023.

Trondheimsklubben ønsker å utfordre Elverum allerede kommende sesong. Og den nåværende tabelleneren applauderer prosjektet.

– Det er kult at norske klubber gjør sånt og at vi får flere norske lag som satser virkelig hardt. Det må jeg berømme Kolstad for – de har klart noe som ingen andre har klart før. Da handler det om, for oss andre, å ta opp kampen og ikke legge oss ned og dø, forteller daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, til TV 2.

Elverum møter Drammen i NM-semifinale torsdag. Se kampen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl.19.

Europasuksess

– Vi er ikke et lag som kommer til å legge oss ned og synes synd på oss selv hvis det kommer et super-lag i Norge. Vi blir enda mer gira og er enda mer gira på å slå dem. Jeg tror Kolstad kommer til å slite med å ta tronen fra Elverum, sier Elverum-spiller Tobias Grøndahl.

Grøndahl og Elverum har hatt en eventyrlig sesong hittil i Champions League der de har slått storklubber som HC PPD Zagreb og HC Meshkov Brest. Klubben, som også topper hjemlig liga, står med åtte poeng i det store europeiske selskap.

JUBLER: Tobias Grøndahl har storspilt denne sesongen og satte ni mål mot HC Meshkov Brest. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Og suksessen i Champions League har resultert i at de har blitt kontaktet av flere spillere og agenter. Selv ønsker de å sikre seg spillerne som allerede er i klubben i tiden fremover.

Sportslig leder, Nils-Kristian Myhre, mener både Elverums resultater og Kolstad-prosjektet gjør norsk liga mer attraktivt.

– At Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød skal spille i den norske ligaen, vil gi en helt annen attraktivitet. Så håper jeg det vil presse utviklingen til oss andre. Vi trenger å heve norsk håndball i sum og sånn sett er dette prosjektet veldig velkommen, sier Myhre.

I samtaler med Johannessen

Etter det TV 2 erfarer har det vært en dialog mellom Elverum og landslagsspiller Gøran Johannessen.

– Gøran er en fantastisk spiller og person. Han har tilbud fra stort sett det han vil. Hvis han vil hjem, setter vi oss gjerne ned og snakker om det, men det er også et økonomisk aspekt ved det. Det er en helt annen liga enn det vi er vant til. Samtidig så har vi i flere år jobbet med å se hva som er mulig, og kjempe for det umulige. Det hadde vært en drøm, men foreløpig er det et veldig langt skudd, sier Myhre.

Gøran Johannessen sa til TV 2 under Gjensidige Cup at en retur til norsk håndball kan være spennende. Hans nåværende kontrakt med Flensburg-Handewitt går ut i 2023. Klubben har tilbudt ny kontrakt, men selv er han usikker.

– Vi har aldri hatt et sånt prosjekt i norsk målestokk før som Kolstad sitt. Det eneste vi har er Elverum som har gjort det på en annen måte, men det er fantastisk hvordan de har bygget den klubben opp, så det er to kule klubber som blir å se i norsk håndball fremover, lyder det fra landslagsspilleren.

USIKKER: Gøran Johannessen har enda ikke forlenget med Flensburg-Handewitt. Foto: Anne-Christine Poujoulat / NTB / POOL

Veien til Nordens beste klubb

Daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, opplyste på pressekonferansen søndag 31. oktober at klubben venter å tredoble omsetningen til 60 millioner inn mot 2023 og har ambisjoner om en ytterligere økning de påfølgende årene.

Elverum sa i sin strategiplan i fjor at de burde ha en omsetning på 50-60 millioner i 2026 hvis drømmen om å være Nordens beste klubb skulle bli til virkelighet.

Fredriksen opplyser at klubben beholder strategien, men ønsker å fremskynde det og se på muligheter for økonomiske løsninger.

– Det er nok mange som tenker at vi bør gire opp og ikke tenke 2026 når vi tenker sportslig på herrelaget vårt. Men samtidig er det viktig at vi ikke blir med på noe pengegalopp. Vi har vært langt ned i gjørma økonomisk før, så det handler om å drive bærekraftig og at vi bygger stein på stein, forteller den daglige lederen i Elverum.

Klubben har søkt råd hos den danske storklubben Aalborg.

– De har et stort nettverk der veldig mange små bedrifter gir litt penger i potten slik at det blir bærekraftig og trygt. Jeg tror det er veien for oss å gå. Så får vi se om vi klarer å ta de stegene litt raskere uten å sette noe i fare, sier Fredriksen.