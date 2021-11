– Man må slutte å bruke det som en lettvint unnskyldning

Tilbudet jentene får må være like godt som det guttene får. Det er det ikke her til lands.

Se Tsjekkia-Norge på TV 2 Play klokken 16.00.

Jente- og damehockey er på verdensbasis en av verdens raskest voksende idretter.

Ifølge det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) var veksten fra 2007 til 2018 på nesten 35 prosent. I juni 2020 var det nesten 210 000 registrerte spillere i verden fordelt på 81 land, men over 80 % av dem holder til i USA og Canada.

I Norge utgjør jenter bare 13 prosent av de lisensierte spillerne. Utfordringen starter helt fra skøyteskolealder og forplanter seg videre opp på elitenivå. For å ta et eksempel er det 3 jenter og 21 gutter på skøyteskolegruppen til datteren min, en aktivitet som jenter og gutter har like mye glede og utbytte av. Hvorfor har det blitt sånn?

ØNSKER BEDRING: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener det er på tide at flere klubber får opp øynene for verdien i å rekruttere flere jenter til ishockeyen. Foto: Espen Solli

– Det overrasker meg

Det er rett og slett ikke bra nok, og det holder ikke med en tankegang om at hockey er en typisk gutteidrett. «Idrettsglede for alle» er norsk idretts visjon og et av målene er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig. Her har norsk ishockey en lang vei å gå.

Det er fint at forbundet har som mål at alle Fjordkraftliga-klubbene skal ha eget damelag eller samarbeidsklubb, men det er ikke slik at man kan trylle frem nok kvinnelige seniorspillere over natten for å oppnå dette. Realiteten er at det i dag er seks lag i Bambusa-ligaen. Skal man få til en satsning på seniornivå må det være mange nok barne- og juniorspillere, og tilbudet de får må være like godt som det guttene får. Det er det ikke her til lands. Et tydelig bilde på dette er at hele 16 av 24 spillere i landslagstroppen har dratt til Nord-Amerika eller Sverige for å gå på hockeygymnas.

Hvordan klubbene jobber med rekrutteringen og organiseringen er helt essensielt, og her er Stavanger Ishockeyklubb i en egen klasse med sine 420 registrerte jentespillere. Det utgjør rundt 40 prosent av alle jenter som har lisens i Norge. Det overrasker meg at ikke flere klubber ser verdien i å øke antall medlemmer.

Enormt potensial

Potensialet her er enormt. Økte medlemstall gir økte inntekter, som igjen kan brukes på å øke profesjonaliteten i klubben og forbedre produktet man tilbyr. Dette vil også gi økonomiske gevinster for klubbene i form av økt markedsverdi hos sponsorer og samarbeidspartnere. Dette vil igjen være god samfunnsøkonomi gjennom idrettsskapte ringvirkninger. Det er dårlig butikk å ekskludere 50 prosent av de potensielle medlemmene til klubben.

Mangelen på isflater og sprengt kapasitet har vært diskutert tidligere, og det er ingen tvil om at vi trenger flere isflater i Norge, men man må slutte å bruke det som en lettvint unnskyldning for å ikke gjøre endringer. Som Mina Finstad Berg skrev i sin kommentar om kvinnehockey før sesongstarten: «Hvis vi virkelig skal ta hockeyjentene på alvor, må vi starte med det aller viktigste. Og det er at de får de samme mulighetene som gutta.»

Torsdag starter OL-kvalifiseringen for damelandslaget, og kampen for en billett til Beijing. Det er tidenes mulighet for det norske landslaget til å kvalifisere seg! Det er en tøff gruppe mot favorittene Tsjekkia og jevngode Ungarn, men i et gruppespill med fire lag er alt mulig. Det ville vært et fantastisk boost for norsk kvinnehockey om landslaget hadde tatt seg til OL.