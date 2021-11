Foreldrenes ødeleggende uvane: – De følger en myte

En ny undersøkelse viser at fokus på det nyeste og beste utstyret kan bidra til at barn blir ekskludert i idretten.

I undersøkelsen gjort på vegne av Sparebank 1 sier to av ti foreldre at de har tatt barna sine ut av organisert idrett under pandemien. Flere sier det skyldes at barneidretten er for dyr.

Nå vil Ski-Norge ha en holdningsendring, og denne helgen arrangeres «Byttehelgen» – et arrangement som skal redusere de økonomiske hindrene som holder barn unna organisert idrett, gjennom å gjøre brukt utstyr mer tilgjengelig for flere familier.

FØLGER MYTER: Jan-Henrik Karlsen mener foreldres ønske om sportslig mestring kan bli et hinder for at unger får delta i idretten. Foto: Privat

Et viktig tiltak, mener pappaen Jan-Henrik Karlsen. Han syns det er viktig at folk endrer holdningen til utstyr som er brukt, og forteller at idrett behøver ikke å være en dyr affære.

– For oss har langrenn aldri blitt dyrt, men det er fordi vi tidlig forstod at det var mulig å handle brukt, sier han til TV 2.

Foreldre følger en myte ungene ikke bryr seg om

Han opplever at mange foreldre følger en myte om at nytt utstyr gir ungene bedre resultater.

– Mange foreldre er opptatt av at ungene skal ha mestring, og derfor kjøper de splitter nye ski fremfor brukte, forklarer han.

Det til tross for at ungene ikke bryr seg nevneverdig om utstyret er nytt eller nesten-nytt, ifølge Karlsen.

– Jeg opplever ikke at det er noe som helst negative reaksjoner blant min sønns alderskrets på at noen kommer med brukte ski.

– Mener du flere barn ville fått muligheten til å del i barneidretten om foreldrene åpnet øynene for brukt utstyr?

– Ja. Både i barneidretten, helt frem til juniornivået, og kanskje etter det også, svarer pappaen kontant.

Skistjerna mener barn blir ekskludert

En som har levert inn brukt skiutstyr for at andre skal kunne ha glede av det, er langrennsstjerna Maiken Caspersen Falla (31).

Hun er enig i at dyrt idrettsutstyr kan være ekskluderende og at flere barn og unge vil kunne komme seg ut i skisporet om flere får tilbud om brukt sportsutstyr.

GIVERGLEDE: Langrennsprofilen Maiken Caspersen Falla har levert inn brukt skiutstyr for at andre skal kunne ha glede av det. Foto: Torstein Bøe

– Vi må sette fokus på at idrett skal være gøy, særlig for barn. Brukt skiutstyr er like bra som nytt utstyr, sier langrennsprofilen.

Også flere undersøkelser viser at barn faller ut av idretten.

En rapport gjort av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet viser at flere barn og unge har sluttet med organisert idrett under pandemien.

Blant annet har organisert idrett for de på ungdomstrinnet sett et frafall på 3-4 prosent som følge av koronapandemien, ifølge rapporten.

I spørreundersøkelse, gjort av YouGov på vegne av Sparebank 1, svarer flere foreldre at de har tatt barna sine ut av idretten fordi det ble for dyrt.

Alvorlig at kostnader står i veien

– Det er alvorlig at kostnader står i veien for aktivitet, og i tillegg oppgis som årsak til frafall. Derfor er bevisstgjøring og tiltak for å endre dette viktig, sier langrennssjef Espen Bjervig.

STOLT SJEF: Langrennssjef Espen Bjervig syns det er fint at de norske langrennsstjerne gir fint brukt sportsutstyr til barn og unge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Langrennssjefen får støtte av forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1. Skiforbundet og Sparebank 1 er to av samarbeidspartnerne som står bak arrangementet «Byttehelgen».

– Vi vet at mange familier har fått en trangere økonomi gjennom koronapandemien, og har måttet ta grep for å få hverdagen til å gå rundt, sier Gundersen.

En økende andel foreldre sier de bruker kreditt for å kjøpe sportsutstyr til barna sine, ifølge forbrukerøkonomen.

– Det at foreldre tyr til kreditt for å finansiere kjøp av sportsutstyr er et signal om at barneidretten må bli rimeligere, slår han fast.

176 av de 340 foreldrene som svarte på undersøkelsen sier de bruker mellom 5000 kroner og 50.000 kroner på barnets idrettsaktiviteter per år.

Dette er Byttehelgen: Byttehelgen er et landsomfattende prosjekt, og mer enn 50 idrettsklubber arrangerer Byttehelgen 13. og 14. november.

Arrangementet er i regi av Norges skiforbund, Sparebanken 1 og en rekke idrettslag.

Det er i forbindelse med Byttehelgen at Sparebanken 1 gjennomførte spørreundersøkelsen.

Flere foreldre handler brukt

Maiken Casperesen Falla og langrennssjef Espen Bjervig mener det er grunn til å tro at utstyrspresset i barne-skiidretten er reell.

I tillegg mener nærmere 400 av de 610 som deltok i undersøkelsen at det er et utstyrspress i idretten. Over halvparten av disse er foreldre som oppgir at de kjenner presset på kroppen. Kun 340 av de 610 personene som svarte sier de har barn i idretten.

Da er det fint at flere åpner øyene for brukt utstyr, mener Falla.

HELT AVGJØRENDE: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebanken 1, mener bruktkjøp og -salg er avgjørende for å få ned utstyrspress i barneidretten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det blir mer og mer populært å handle brukt, og jeg håper jo at det blir mer av det. Det er jo bra for lommeboka og bra for miljøet, og det er jo ikke noe som er bedre enn det, sier langrennsprofilen.

Andelen som solgte brukt sportsutstyr har økt til 45 prosent i 2021, mot 14 prosent i 2016, viser Sparebanken 1 sin undersøkelse.

Det er mer enn en tredobling i gitt periode.

Samtidig oppgir tre av fire at de vurderer å kjøpe brukt sportsutstyr. I årets spørrerunde svarer nemlig 76 prosent at de vurderer å handle brukt, noe som gir en økning på 26 prosentpoeng mot 2016, hvor kun 50 prosent oppga det samme.

– Det å kjøpe og selge brukt er helt avgjørende for å få ned utstyrspresset i barneidretten. Det er veldig gledelig å se den positive utviklingen på dette området, sier samfunnsøkonomen Magne Gundersen.

– Skal vi redusere de økonomiske barrierene i barneidretten er det også viktig at foreldrene har i bakhodet at barna bare trenger begrenset med sportsklær og -utstyr selv om det er brukt.