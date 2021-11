Kygo avlyser konsert etter Astroworld-tragedien

Det skriver Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent under artistnavnet Kygo, på sin Instagram, torsdag.

INFORMERER FANSEN: Kygo publiserte dette på sin instagramstory, torsdag morgen. Foto: Skjermdump Instagram/@kygomusic

«Grunnet tragedien som fant sted i Huston forrige uke, er konserten min i Minute Maid Park 13. november avlyst», skriver han.

30-åringen fra Bergen sender også sin kondolanse til ofrene og familiene:

«Mine tanker er med ofrene og deres familier».

Kaos

Det oppsto kaos da den kjente rapartisten Travis Scott sto på scenen på Astroworld Music Festival i Houston fredag kveld. Kaoset førte til at flere ble trampet ned og klemt i hjel.

Åtte personer er bekreftet omkommet, og minst tolv er alvorlig skadd.

Flere har nå valgt å saksøke både Travis Scott, Live Nation, arrangører og artisten Drake for uaktsomhet under Astroworld-konserten. Flere medier kritiserer også Scott for å ha oppmuntret til vold under flere konserter i forkant av fredagens katastrofe.