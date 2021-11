– Det som nå skjer i Norge er et duplikat av det vi så her

Fra rundt midten av juli eksploderte smitten i Israel, landet som var tidlig ute med å vaksinere befolkningen. I september hadde de på det meste over 11.000 nye smittetilfeller på én dag.

Men så skjedde det noe. Smitten begynte gradvis å avta, og den siste uken har det i gjennomsnitt vært 487 nye smittetilfeller per dag.

– Nå er livet så å si tilbake til normalen, bortsett fra at man må bruke munnbind innendørs og ha koronapass som viser at du er vaksinert eller testet når du skal inn på for eksempel restauranter, forteller professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem ved Sheba Medical Center, Israels største sykehus, til TV 2.

EKSPERT: Professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem ved Sheba Medical Center, Israels største sykehus. Foto: Sheba Medical Center

Peker på tre observasjoner

Leshem er ikke i tvil om hva som gjorde at smitten plutselig begynte å dale midt i en periode uten nevneverdig med restriksjoner eller nedstengning: Vaksinering med tredje dose – en såkalt oppfrisknings- eller booster-dose – til dem som tok andre vaksinedose for mer enn seks måneder siden.

Professoren peker på tre observasjoner han mener kan forklare utviklingen:

Vi ser en kontinuerlig nedgang i antall nye smittede og er nede på rundt 200 nye tilfelle hver dag.

Nedgangen skjer med det bakteppet at samfunnet er i full aktivitet. Skolene er åpne, handelen er åpen, folk møtes og reiser. Og likevel ser vi ikke en økning.

Over 65 prosent av befolkningen er vaksinert med to doser, og over fire millioner av dem, tilsvarende nesten 50 prosent, har fått booster-dosen.

– Kombinert reflekterer dette et veldig høyt nivå av immunitet i befolkningen, så selv når en person er syk, er de fleste rundt beskyttet mot infeksjon på grunn av vaksinasjon eller gjennomgått koronainfeksjon, oppsummerer han.

– En duplikasjon av det vi så

Professoren mener det er grunnlag for å si at massevaksinering med tredje dose hadde stor effekt i Israel.

– Vi har gode observasjoner som viser at booster-dosen var årsaken til at vi fikk stoppet den fjerde bølgen her. For i august hadde vi mer enn 60 prosent som hadde fått to doser og likevel var sykdommen eskalerende. Men da boosteren ble rullet ut, ble beskyttelsen mot infeksjon økt og vi så en nedgang i nye smittetilfeller.

Dette gjør Leshem klar i troen på at det å gi en tredje og oppfriskende vaksinedose har god virkning.

– Det er ingen annen sannsynlig årsak til dette enn boosteren, for vi hadde ikke nedstenging eller kraftige restriksjoner på dette tidspunktet. Så hvorfor skulle tilfellene reduseres når det eneste vi gjorde var å gi folk boosteren? Da må det være boosteren.

På spørsmål om han mener andre land bør gå i gang med å gi tredje dose til hele den voksne befolkningen, svarer han at det aller, aller viktigste er å sørge for at flest mulig fra fem år og oppover får to doser.

– Det er første prioritet, sammen med det å gi tredje dose til de med høy risiko for alvorlig sykdom og de som tok siste dose for mer enn seks måneder siden. Og etter det kan booster-programmet utvides til hele befolkningen. Man kan ikke gi den til alle samtidig, man må prioritere.

Leshem synes det at Norge nå opplever rekordhøy smitte, og at sykehusene opplever økt antall innleggelser, både blant fullvaksinerte og uvaksinerte, høres kjent ut.

– Det som nå skjer i Norge er en duplikasjon av hva vi så i Israel i august. Da vi begynte å gi boosteren i august, var folk flest vaksinert, men blant de som ble vaksinert i januar, hadde beskyttelsen sunket. Med én gang vi ga to millioner booster-doser, forsvant disse tilfellene.

Vurderer konstant vaksinestrategien

Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, sier til TV 2 at oppfriskningsdose er veldig viktig hos dem over 65 år, og spesielt hos de eldste i denne gruppen.

– Vi tror at det vil være veldig viktig for å få ned innleggelsestallene, for det er i den gruppen at vi ser at vaksinene ikke virker så godt lenger. Og det er også denne gruppen som er overrepresentert blant de som blir innlagt på sykehus.

VURDERER: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Hva skjer med de under 65 år fremover nå, vil de også få tilbud om tredje dose?

– Vi har et stående oppdrag om å vurdere vaksinestrategien hele tiden, så en av de tingene vi har gjort er å planlegge for at også denne gruppen kan bli aktuell for en oppfriskningsdose. Så det har vi allerede begynt å jobbe med, og så kommer jo vurderingen av hvem, når og så videre. For mange er det jo ganske lenge til det kan bli aktuelt, fordi det skal ha gått seks måneder fra andre til tredje dose.

Stoltenberg utelukker ikke at en oppfriskningsdose også til dem under 65 år vil hjelpe på antallet sykehusinnleggelser på grunn av covid-19.

– Hvis det blir aktuelt med tredje dose for denne gruppen, gjelder det alle, eller er det enkelte grupper det er mest aktuelt for?

– Det er for tidlig for meg å svare på nå. Men vi ser på alt dette.

200.000 har fått tredje dose i Norge

Stoltenberg er klar på hva som skal til for å få ned smitten fremover.

– Vaksinering vil være veldig viktig, og det vil være viktig med andre smitteverntiltak. Og det aller, aller viktigste er å holde seg hjemme om man er syk, slik at man ikke smitter noen videre, og å teste seg.

Så langt har om lag 200.000 eldre og helsepersonell i Norge fått den tredje vaksinedosen, skriver Folkehelseinstituttet.

Dosen er så langt tilbudt til personer som er 65 år eller eldre, samt helsepersonell med pasientkontakt. Registrene viser også at over 700 voksne har tatt sin første vaksinedose hver dag i november i gjennomsnitt.

Torsdag ble det også kjent at FHI vurderer å endre intervallet mellom andre og tredje vaksinedose. På et møte med flere norske kommuner torsdag ga FHI beskjed om at de vurderer å redusere intervallet til fem måneder, skriver Fædrelandsvennen.