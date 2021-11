Forklarer hva som skjedde drapskvelden: – Jeg fikk panikk

MYSEN (TV 2): Mannen som skjøt og drepte familiefaren Christian Halvorsen (43) i Askim i fjor sommer, nekter straffskyld. Han sier at våpenet gikk av ved en feil.

12. juli 2020 ble Christian Halvorsen funnet drept i sin egen hage i Askim.

En 34 år gammel mann er tiltalt for å ha skutt Halvorsen i ryggen med en rifle.

Da rettssaken begynte torsdag, knyttet tiltalte seg til ugjerningen, men forklarer at våpenet gikk av ved et uhell.

– Jeg ville legge fra meg våpenet i hekken til Halvorsen. Idet jeg gjør en kastebevegelse, blir det plutselig avfyrt et skudd, sier den tiltalte under sin forklaring i retten.

DREPT: Christian Halvorsen ble skutt og drept i fjor sommer. Foto: Privat

Etter at skuddet hadde gått av så den tiltalte at Halvorsen falt sammen.



– Måten han falt på gjorde at jeg forsto at han var død. Han lagde ingen lyder og falt samme over hekken, sier tiltalte.

Mannen forklarer at han fikk panikk og dro fra stedet med en gang,

– Det neste jeg husker er at jeg sykler mot et lite tjern og kaster våpenet i vannet, sier 34-åringen,

Skyldte 4000 kroner

Mannen er også tiltalt for en rekke andre forhold, blant annet vold mot en vekter og 12 tilfeller av tyveri og ulovlig besittelse av narkotika. Tiltalte erkjenner straffskyld på alle disse tiltalepunktene.

34-åringen er også tiltalt for vold mot Halvorsen etter en hendelse i januar 2020, der han skal ha slått ham flere ganger i ansiktet.

I retten forklarte tiltalte at Halvorsen skyldte ham rundt 4000 kroner for en mobiltelefon han hadde kjøpt før nyttår. I januar trengte han disse pengene og oppsøkte derfor Halvorsen.

– Jeg var sint og slo han to ganger i ansiktet, sier tiltalte.

FORSVARER: Ole Petter Drevland forsvarer den tiltalte 34-åringen. Foto: TV 2

Pengene ble ifølge tiltalte betalt tilbake dagen etter voldshendelsen.

Syklet fra stedet og brant klærne

34-åringen forteller at han fikk drapsvåpenet, en rifle, fra en kompis en uke før drapet. Rifla ble oppbevart i et skur utenfor huset til tiltalte.

Drapsdagen 12. juli skulle tiltalte møte flere venner og bestemte seg for å ta med våpenet.

– Huseieren likte ikke at jeg hadde våpenet hos meg, så jeg ville ta det med til en av kompisene mine, slik at det kunne oppbevares der, sier tiltalte i retten.

Han endte til slutt opp hos Halvorsen og vil oppbevare våpenet der.

– Jeg ble med Halvorsen rundt huset til hagen der han sto og grillet. Der tar jeg av sekken og tar frem våpenet. Jeg sjekker en siste gang at våpenet ikke er ladd, men klarer ved en feil å lade våpenet, sier tiltalte.

Etter å ha skutt Halvorsen forlot han raskt stedet og møtte flere venner. Tiltalte forklarer at han tok en dusj og brant klærne han hadde på seg på en bålpanne.

– Jeg hadde panikk og tenker ikke rasjonelt over valgene jeg tok, sier tiltalte.

TJERN: Politiet fant drapsvåpenet i et tjern i nærheten. Foto: Freddie Larsen

Snudde etter to avhør

Den tiltalte har blitt avhørt fem ganger. I de to første avhørene nektet han for å ha noe med drapet å gjøre.

Fem måneder etter drapet tok den tiltalte selv initiativ til et nytt avhør. På dette tidspunktet hadde drapsvåpenet nettopp blitt funnet i et tjern i nærheten av åstedet.

I det tredje avhøret innrømmet tiltalte uaktsom forvoldelse av en annens død, men forklarte at våpenet hadde gått av ved et uhell.

I sitt innledningsforedrag fortalte aktor Jeanette Westlund Hegna hva påtalemyndigheten mener skjedde drapskvelden. De mener tiltalte har syklet til Halvorsen med drapsvåpenet på ryggen.

– Tiltalte var hos Halvorsen fra 21.24 til 21.29. I dette tidsrommet blir Halvorsen skutt, sier Hegna.

AKTOR: Jeanette Hegna (t.h.) er aktor i saken, mens Sol Elden er bistandsadvokat for de etterlatte. Foto: TV 2

Etter drapet skal tiltalte ha syklet bort til et lite vann i nærheten og kastet våpenet fra seg.

Det er satt av åtte dager til behandlingen av saken som skal foregå i Mysen tingrett.

Saken oppdateres.