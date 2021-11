Mireille (85) overlevde holocaust i 1942 – ble knivdrept og påtent av antisemitt

85 år gamle Mireille Knoll bodde i en sosialbolig i Paris da hun 23. mars 2018 ble knivdrept og delvis brent under et ran.

Knoll klarte å rømme fra nazistene i Paris sommeren 1942. I løpet av to dager ble 13.152 jøder arrestert av fransk politi og overlevert til tyskerne, før de ble sendt til konsentrasjonsleirer – over 4000 av dem barn.

Etter krigen returnerte hun til Paris, og giftet seg med med en jødisk mann –som i likhet med Knoll også hadde overlevd Holocaust.

Dømt til livstid

Tacine Mihoub (31) ble arrestert og siktet for drapet på den eldre enken, som også led av Parkinsons sykdom. 85-åringen hadde kommet langt i sykdomsforløpet, og kunne ikke bevege seg for egen maskin, ifølge The Guardian.

Mireille Knoll ble knivstukket elleve ganger fordi hun var jødisk. Foto: Laetita Peron/AFP

Mihoubs mor var 85-åringens nabo, og Knoll hadde fungert som en morsfigur og barnevakt for gjerningsmannen da han var liten, skriver BBC.

Onsdag denne uken ble han dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse på 22 år.

I retten ble det sagt at knivdrapet, som startet som et ran, ble igangsatt av fordommer og antisemittiske holdninger. Mennene skal også ha trodd at Knoll hadde gjemt gamle, jødiske skatter i leiligheten sin, skriver The Guardian.

Etter å ha knivstukket Knoll elleve ganger, tente de på leiligheten – noe kvinnen også har blitt truet med tidligere. Da politianmeldte hun også saken.

– Hun var en fantastisk person. Hun hadde hjertet utenpå kroppen. En fantastisk nabo. Vi er alle veldig veldig sjokkert. Vi føler oss ikke trygge i det hele tatt. Det er som en skrekkfilm. Vi er så redde, sa en anonym nabo til TV-stasjonen BFM kort tid etter drapet i 2018.

Nabolaget minnes 85-åringen. Bildet er tatt 28. mars, fem dager etter drapet i 2018. Foto: Thibault Camus/AP

Kjenning av politiet

Mihoub har tidligere vært i politiets søkelys, og har både voldtektsdom og seksualforbrytelser på rullebladet.

I retten nektet Mihoub for å ha drept Knoll, og la skylden på sin medsammensvorne, Alex Carrimbacus (25).

Carrimbacus ble arrestert etter funnet av kvinnen, men ble frikjent for drap. Han ble derimot funnet skyldig i tyveri med antisemittiske motiver, og fikk 15 års fengsel.

Rettstegning fra 8. november viser Yacine Mihoub (t.v) og Alex Carrimbacus (t.h) Foto: Benoit Peyrucq/AFP

– Jeg er en tyv, men ingen drapsmann, sa Carrimbacus i retten, ifølge The New York Times.

I retten onsdag sa han til Knolls etterlatte at han angret på at han ikke forhindret angrepet. Carrimbacus hevdet også at han overhørte Mihoub krangle med Knoll om jøder og jødisk rikdom, samme dag som drapet fant sted.

Han fortalte at den nå livstidsdømte 31-åringen skal ha ropt «Allahu Akbar» mens han knivstakk kvinnen elleve ganger.

Drapet på Knoll kom kun ett år etter at en annen jødisk kvinne, Sarah Halimi, døde etter å ha blitt banket opp og kastet ut av et vindu.

Frankrike har et av de største jødiske miljøene i Europa, og har de siste årene hatt en rekke rystende antisemittiske drap, utført av radikale islamister.