Bil begynte å brenne i fart på E6

Etter at en bil begynte å brenne i fart, ble E6 i Vuddudalen stengt. Alle i bilen kom seg ut.

– Bilen brant godt, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Solfrid Lægdheim til TV 2.

Brannvesenet var på stedet og drev etterslukning. Vegen ble stengt i rundt 1 time.

Det var ikke mulighet for omkjøring på stedet.

Like etter klokken 7 melder politiet på Twitter at brannen er slukket og at trafikken dirigeres forbi i ett felt.

– Bilberger er bestilt, skriver de.